Srbi albanske potnike najprej pustili brez zraka, nato pa še brez pomoči

Sreda se je za skupino albanskih potnikov na beograjskem letališču Nikole Tesle prelevila v pravo nočno moro. Incident, ki je bliskovito zaokrožil po družbenih omrežjih in v regionalnih medijih, je odprl stare rane in sprožil plaz ogorčenja zaradi obtožb o nečloveškem ravnanju.

Dramo je sprožil ugledni albanski novinar Blendi Fevziu, ko je objavil videoposnetek, ki razkriva agonijo potnikov, namenjenih v Tirano z letalsko družbo Air Serbia.

Kot poroča albanski portal Ora News, so potnike, med katerimi so bile tudi družine z majhnimi otroki, več kot uro in 20 minut zadrževali v avtobusu na vroči letališki stezi. V vozilu, ki ga je obdajal kordon srbske policije, naj ne bi delovala klimatska naprava, zato je zaradi neznosne vročine in pomanjkanja zraka med ljudmi izbruhnila panika.

V pretresljivem sporočilu, ki ga je prejel in objavil Fevziu, ena od potnic opisuje peklenske razmere: »Več kot uro in dvajset minut smo čakali v polnem avtobusu z zaprtimi vrati. Zgrabila me je panika, saj nam je začelo zmanjkovati zraka. Poskušala sem odpreti strešna okna, a je bilo zaradi vročine in gneče nemogoče priti do sape ... « je novinarju napisala albanska državljanka.

»Ljudje so začeli tolči po steklih v upanju, da nas bo kdo slišal. Dušili smo se ... otroci so jokali. Najbolj grozljiv in nečloveški prizor pa je bil, ko sta se srbska policija in voznik ustavila pred avtobusom in le opazovala, kako jih rotimo, naj odprejo vrata, a sta le brezbrižno stala. Na koncu je moja 13-letna hči pograbila zasilno kladivo in razbila steklo na vratih. Šele takrat smo končno lahko zadihali.«, je še nadaljevala.

A agonija se s tem še ni končala. Portal Gazeta Tema poroča, da so potnike po vkrcanju na letalo družbe Air Serbia čakale nove preizkušnje. V letalu so bili brez delujoče klime ujeti še nadaljnjih šest ur, edino pojasnilo osebja pa je bilo skopo: letalo naj bi imelo »tehnične težave«.

Po vkrcanju so bili potniki v letalu brez klime ujeti še nadaljnjih šest ur. Slika je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Plaz ogorčenja in pozivi k bojkotu

Incident je v albanski javnosti pričakovano sprožil val ogorčenja. Spletni komentarji na portalih Ora News in Gazeta Tema so preplavljeni z izrazi jeze, nezaupanja in pozivi k odločnemu ukrepanju. Prevladuje prepričanje, da ni šlo zgolj za malomarnost ali tehnično napako, temveč za načrtno provokacijo in poniževanje.

»To je poskus umora,« je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko so drugi pozivali k popolnemu bojkotu letalske družbe Air Serbia in srbskih izdelkov. »Nikoli več ne potujte skozi Srbijo! Ne kupujte njihovih izdelkov! To je edini jezik, ki ga razumejo,« je le en od mnogih podobnih pozivov.

Dogodek je ponovno razgalil globoko zakoreninjeno nezaupanje med narodoma. Mnogi so v ravnanju srbskih oblasti prepoznali nadaljevanje politike, ki Albance obravnava kot manjvredne. Obenem so se usule ostre kritike na račun albanske vlade in premierja Edija Rame.

Očitajo mu, da je njegova politika »Odprtega Balkana« in prijateljevanja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem naivna ter škodljiva. »Kje je zdaj Rama, da zaščiti svoje državljane? Svojemu bratu Vučiću bo spet pogledal skozi prste,« je cinično pripomnil eden od komentatorjev.

Komentatorji albanskemu premierju Ediju Rami očitajo naivno politiko prijateljevanja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

Debata se je razvnela tudi med Albanci iz Albanije in s Kosova. Medtem ko so eni Kosovarjem očitali, da še vedno poslujejo s Srbijo in potujejo čez njeno ozemlje, so drugi poudarjali, da incident le potrjuje tisto, kar sami doživljajo že desetletja – pravi obraz srbske politike.