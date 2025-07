Kako se ameriško gospodarstvo izmika katastrofi

V nadaljevanju preberite:

Je imel predsednik prav in so carine pameten način, kako iz tujcev iztisniti denar? So pesimisti pretiravali?

Za zdaj so podjetja, gospodinjstva in finančni trgi ujeti v zapleteno igro čakanja in opazovanja. Podjetja so se v pričakovanju carin na začetku leta močno založila. Pravzaprav so bile zaloge tako obsežne, da so izmerjeno rast BDP v prvem četrtletju potisnile v negativno območje, saj je povečan uvoz močno izkrivljal podatke.

Te zaloge se bodo izčrpale ...