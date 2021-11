Zagrabite službo, ki si jo resnično želite

Raziskava, ki jo je opravil Microsoft in je zajela 31. 000 delavcev po vsem svetu, je pokazala, da kar 41 odstotkov vprašanih načrtuje večje karierne spremembe, vključno z iskanjem nove službe.*

Ključ do želenega delovnega mesta so seveda prava znanja. Microsoft in LinkedIn sta zato na podlagi podatkov o objavljenih prostih delovnih mestih opredelila deset najbolj iskanih poklicev ter zanje oblikovala brezplačna spletna izobraževanja. Izvajajo jih uveljavljeni strokovnjaki, ki približajo vsebine, ki jih je mogoče koristno uporabiti tako v izbirnih postopkih kot pozneje pri delu. Temeljijo na samostojnem učenju, kar vam omogoča, da hitrost in čas učenja prilagodite svojim željam in zmožnostim.

10 spletnih izobraževanj za 10 iskanih poklicev

FOTO: Microsoft

Strokovnjak za digitalni marketing. Zavihtite se med iskane strokovnjake za digitalni marketing z znanji o družabnih medijih, razvoju vsebinskih strategij, optimizaciji za spletne iskalnike, trženjskih kanalih ter spletnih oglasih in analitiki.

Razvijalec programske opreme. Pridobite temeljno znanje o programiranju, shranjevanju podatkov, omrežjih in računalniški varnosti ter spoznajte HTML, CSS, JavaScript in Python. Svoje pridobljeno programersko znanje lahko pozneje nadgradite tudi z uradnim Microsoftovim certifikatom.

Grafični oblikovalec. Grafični oblikovalec snuje vizualne koncepte, ki navdušijo, obveščajo in spreminjajo. Snujte inovativne oblikovalske projekte in odkrijte znanja, ki jih potrebujete, da postanete vizualni mislec. Izobraževanje vključuje znanja o orodjih Adobe InDesign, Illustrator in Photoshop.

Prodajni predstavnik. Spoznajte ključne koncepte in spretnosti, ki jih potrebujete v današnjem prodajnem okolju – od pogajanj in strategij zaključevanja do prodaje, ki stavi na avtentičnost. Izobraževanje vam bo približalo pogajanja, rešitve za vodenje odnosov s strankami, razvoj poslovanja, odnose B2B, pripovedovanje zgodb in družabne medije.

Vodja projektov. Postanite vodja projektov z veščinami, ki jih potrebujete za učinkovito upravljanje programov, izboljševanje postopkov in spremljanje uspešnosti projektov. Izobraževanje vključuje osnovna znanja o upravljanju projektov, tudi o uporabi orodja Microsoft Project.

IT-administrator. Pridobite znanja za uspešno upravljanje sistemov, naročnin, namestitev in identitet ter spoznajte vodilni rešitvi Windows Server in Active Directory. Pridobljeno administratorsko znanje lahko pozneje potrdite tudi s pridobitvijo uradnega Microsoftovega certifikata.

Strokovnjak za podporo strankam. Naučite se poslušati, kaj potrebujejo stranke, in razvijte dobre odnose s tistimi, ki jim pomagate. Spoznajte temeljna znanja o zadovoljstvu strank, vključno s tem, kako lahko uspešno razelektrite napete razmere, o vnašanju podatkov in rešitvah za upravljanje odnosov s strankami.

Strokovnjak za IT-podporo. Pripravite se na pridobitev uveljavljenega certifikata CompTIA A+ z znanji, ki vam bodo omogočila učinkovito odpravljati težave v strojni opremi in nameščanje IT-rešitev.

Podatkovni analitik. Uporabite podatke za analize in vizualizacije, ki imajo merljiv vpliv na poslovanje. Naredite več z orodji, kot so Excel, Power BI in Tableau.

Finančni analitik. Analizirajte aktualne in pretekle poslovne podatke ter odkrijte trende, ki sooblikujejo poslovne odločitve. Spoznajte temelje finančnih analiz, upravljanja tveganj in računovodstva.

Zablestite na intervjuju

FOTO: Microsoft

Ko ste usvojili znanja za svojo bodočo službo, se je dobro pripraviti tudi na zaposlitveni intervju. Pri tem vam bodo v pomoč prav tako brezplačna izobraževanja o mehkih veščinah, najnovejših orodjih za virtualno sodelovanje ter nasveti za videointervju in razumevanje govorice telesa v digitalnem okolju.

Veliko uspehov na vaši novi karierni poti!

Ste za poglobljeno tehnično znanje? Microsoft Learn je brezplačna spletna platforma za pridobivanje poglobljenih tehničnih znanj in pripravo na pridobitev Microsoftovih certifikatov. Na voljo je več kot 225 učnih poti in 1000 modulov z videi, vajami in članki.

* The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?

Naročnik oglasne vsebine je Microsoft