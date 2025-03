Quintessentially – 25 let pionirskega luksuza brez meja

Quintessentially je že 25 let sinonim za vrhunski luksuz in izvrstne storitve. Pionirsko postavlja standarde na področju upravljanja življenjskega sloga in concierge storitev. Ustanovljen je bil leta 2000 v Združenem kraljestvu, danes pa deluje v več kot 40 državah, vključno z jadransko regijo – Srbijo, Hrvaško, Slovenijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Albanijo. Svojim članom ponuja neomejen dostop do ekskluzivnih storitev 24 ur na dan, 365 dni na leto, pri čemer jim zagotavlja VIP obravnavo v vseh vidikih življenja.

Lara Ham FOTO: Quintessentially

Pri razvoju Quintessentiallyja Adriatic je imela ključno vlogo Lara Ham, ustanoviteljica in direktorica znamke v regiji. S predanostjo, vizijo in strastjo ji je uspelo vpeljati najvišje standarde luksuza in ekskluzivnosti na jadranski trg ter postaviti regijo na zemljevid svetovnega luksuza.

Danes Quintessentially ponuja neprekosljivo osebno prilagojene storitve – od luksuznih potovanj, VIP dostopa in zasebnih dogodkov do nakupa najbolj zaželenih izdelkov in organizacije nepozabnih doživetij. Vsakemu članu zagotavljamo neomejen dostop do sveta, kjer ni nič nemogoče.

Prihodnost luksuza prinaša rast velnesa, trajnosti in personalizacije, Quintessentially pa ostaja ključ do sveta brez meja!

