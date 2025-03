V ubranosti z naravo in tradicijo v zelenem srcu hrvaške – Zagrebški županiji

Če sanjarite o popolnem pobegu iz napetega ritma vsakdanjega življenja, je Zagrebška županija pravi kraj za vas. Leži v osrčju celinske Hrvaške in ponuja popolno mešanico naravnih lepot in kulturne dediščine ter vrhunsko popotovanje skozi okuse in doživetja. Ne glede na to, ali iščete dogodivščine, sprostitev v naravi ali nepozabno doživetje okusov, vas tu čaka nekaj posebnega.

DUGO SELO - SPREHOD SKOZI ZGODOVINO IN TRADICIJO

Čare Dugega Sela lahko spoznate na 7-kilometrski poti Long Village Fitness Walk (Dolgovaška fitnes pot), ki vas bo popeljala po slikovitih mestnih ulicah, mirnih podeželskih cestah in čarobnih gozdnih poteh. Lepote narave in dediščine boste tu odkrivali v svojem tempu. Lahko pa boste uživali tudi na festivalu Stare jedi Dugega Sela, kjer vam bodo tradicionalne jedi postregli v ekoloških posodah, ki vam bodo pričarale vonjave iz otroštva in okuse pristne lokalne kuhinje.

FOTO: Zagrebška Županija

IVANIĆ-GRAD - ČRNI ZAKLAD OKUSOV, VONJA IN IZKUŠENJ

Doživite Ivanić-Grad, kjer se tradicija in narava prepletata v edinstvenem ritmu življenja. Lahko boste kolesarili po slikovitih poteh, se udeležili vznemirljivega nočnega teka Black Gold Run, ki ga navdihuje oljarska dediščina, in si ob bučnih dobrotah privoščili kozarec avtohtonega belega vina škrlet. Jesenski praznik buč, največja prireditev, posvečena bučam, prinaša bogastvo vonjev in okusov, pa tudi pristno vzdušje malega mesta in okolice z velikim srcem.

JASTREBARSKO PLEŠIVIŠKA PRAVLJICA ZA LJUBITELJE VRHUNSKEGA VINA IN NARAVE

Predstavljajte si sprehod po neskončnih vinogradih Plešivice in pokušnjo vrhunskih penin iz priznanih kleti, kakršna je Tomac. Svoja vina, ki spadajo med najboljša na svetu, starajo v amforah. Uživali pa boste lahko tudi v dobrotah restavracije Korak, prejemnice Michelinove zvezdice in prestižne zelene zvezde za trajnost. Jastrebarsko je kraj, kjer vino pripoveduje zgodbe, kolesarske in pohodniške poti pa vodijo do skritih razglednih točk in nedotaknjenih kotičkov pokrajine.

FOTO: Zagrebška Županija

SAMOBOR - MESTO, KI ŠE ŽIVI IN JE LJUBLJENO

Odkrijte čar samoborskih tlakovanih ulic, sprehodite se do starega mestnega jedra ali preprosto uživajte v legendarni samoborski kremni rezini ob požirku dišečega bermeta. Slikovito mestece ne slovi le po bogati zgodovini in živopisni pokrajini, ampak tudi po užitni nesnovni kulturni dediščini – po kremšniti, poltrajni klobasi česnofki in tenki pogači rudarski greblici (rudarskih grabljah), specialitetah, ki vas bodo očarale že ob prvem grižljaju. Ne glede na to, ali se boste odločili za pohodništvo po Samoborskem pogorju, kolesarsko dogodivščino ali lagoden sprehod ob sončnem zahodu, vas bo Samobor očaral s prepletom tradicije, narave in nepozabnih okusov.

FOTO: Zagrebška Županija

Sveta NEDELJA - ADRENALINSKA OAZA ZA PRAVE PUSTOLOVCE

Sveta Nedelja ponuja popoln spoj adrenalina in narave s kolesarskimi stezami ob jezerih in z nepozabnim preizkusom zmogljivosti na Santa Domenica Spartan Trifecta vikendu, ki prinaša izzive za vse ljubitelje športa in avanture. Ne glede na to, ali iščete vznemirjenje ali mir, boste tu našli idealno ravnovesje. Po aktivnem dnevu se boste lahko okrepčali na Izletišču Suhina, kjer se tradicija in gostoljubje zlijeta v edinstveno doživetje.

VELIKA GORICA - SREDIŠČE CELINSKEGA TURIZMA, NARAVE IN OKUSOV

Velika Gorica, središče celinskega turizma, vas vabi na doživetje popolnega spoja narave, tradicije in vrhunskih okusov. Turopoljski gaj in vinske ceste Vukomeriških goric so idealni za raziskovanje, vonji turopoljske kotlovine, štrukljev in tartufov pa bodo navdušili vaše brbončice. Sprehodite se skozi čarobne gozdove, odkrijte tradicionalne lesene graščine in doživite edinstveno zgodbo tega gostoljubnega kraja.

FOTO: Zagrebška Županija

SVETI IVAN ZELINA - KJER VINO IN NARAVA PRIPOVEDUJETA ZGODBO

Podajte se po Zelinski vinski cesti in odkrijte čare vinogradov in kotičkov za pokušnjo, kjer avtohtona sorta kraljevina pripoveduje zgodbo o tradiciji in okusu minulih časov. Sprehodite se po ekološki učni poti po Zelinski gori in začutite mir zelene oaze, ki vodi na vrh Kladeščice, od koder se odpirajo nepozabni razgledi. Tu se odlično zlijeta vino in narava in ponujata edinstveno doživetje za vse čute.

FOTO: Zagrebška Županija

VRBOVEC - VRNITEV K TRADICIJI SKOZI OKUSE

Vrbovec vas vabi na potovanje skozi čas, saj tradicija tu živi v vsakem grižljaju. Festival »Kaj so jedli naši predniki« prinaša bogastvo izvirnih receptov, kolesarske in pohodniške poti pa nas popeljejo skozi slikovito pokrajino in očarljive vasice. Nikakor ne pozabite pokusiti zaščitene vrbovške pere, simbola lokalne kulinarike, in občutiti topline gostoljubja, zaradi katerega je Vrbovec kraj, kamor se vedno vračamo.

Odkrijte čarobnost vinogradov in kotičkov za pokušnjo na Zelinski vinski cesti. FOTO: Zagrebška Županija

ZAPREŠIĆ - SPOJ ZGODOVINE IN NARAVE

Zaprešić je kraj, kjer zgodovina in narava ustvarjata nepozabno doživetje. Odkrijte pravljični Novi dvor bana Jelačića, raziščite razkošni grad Lužnica, nato pa se prepustite čarom tradicionalnih receptov iz Novodvorske kuharice. Preizkusite se v ribolovu na jezeru Zajarki ali uživajte v jahanju na posestvu Trajbar Team, kjer konji in narava ustvarjajo popolno okolje. Razgledna točka Kameni svati pa ponuja osupljive razglede in pripoveduje stoletja staro zgodbo.

FOTO: Zagrebška Županija/ Ivan Biošić

ZAGREBŠKA ŽUPANIJA – OBIŠČITE KRAJE, KJER SE TRADICIJA, NARAVA IN PRISTNOST ZLIVAJO V EDINSTVENO IZKUŠNJO.

Tu vsak korak pripoveduje zgodbo, vsak okus nosi v sebi duha tradicije, vsak pogled pa ponuja trenutek čiste harmonije in užitka.

Naročnik oglasne vsebine je Zagrebška Županija