Ko so me upokojili, sem si rekel, boste videli vraga. In tako je tudi bilo

Dolgoletni prvak mariborske drame Vlado Novak je že lep čas v pokoju, toda poklicnih izzivov mu ne primanjkuje. V bogati karieri je odigral več kot 120 gledaliških vlog, širšim množicam pa se je v spomin najbolj vtisnil kot avtomehanik Gajaš iz Petelinjega zajtrka. Srečala sva se v štajerski prestolnici na ponedeljkovo dopoldne, ravno na dan, ko je nevihtna fronta presekala vročinski val.

Ste vremenski človek?

Pravzaprav ne. Poznam ljudi, ki spremembo vremena močno občutijo, toda zase tega ne morem trditi. Morda sem bil včasih bolj občutljiv, zdaj pa …

… imate dovolj izkušenj?

Kaj pa vem. Tudi ob zadnji spremembi vremena, ki je bila resnično drastična, nisem čutil pritiska. Zadnje čase spim devet ur na dan, sploh ne vem, kaj mi je. Z leti ljudje ponavadi spijo čedalje manj, pri meni pa je ravno obratno. Obvezno zaspim že po kosilu. V roke vzamem časopis, preberem tri stavke in me zmanjka. Enako ob filmih. Zvečer želim pogledati kaj zanimivega, ampak po nekaj minutah že trdno spim ob prižgani luči in brneči televiziji. To ni zdravo, človek bi moral spati v temi.