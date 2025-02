Za varno potovanje in miren spanec

Biti odgovoren voznik pomeni več kot le upoštevati prometna pravila. Čeprav se počutite varno, vedno obstaja možnost nepredvidenih situacij. ali škoda na vozilu se lahko zgodi v trenutku. Takrat postane Zavarovalnica Groupama – podružnica Hrvaška vaš najboljši partner pri ohranjanju varnosti in finančnega miru.

Za vsakega voznika mora biti na prvem mestu obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je poleg Hrvaške od nedavnega v širokem portfelju produktov Zavarovalnice Groupama na voljo tudi v Sloveniji. To zavarovanje ni le zakonska obveznost, ampak tudi odgovoren korak pri zaščiti vseh udeležencev v prometu. Če ste povzročili prometno nesrečo, zavarovanje krije materialno ali nematerialno škodo, ki so jo utrpeli drugi udeleženci.

Predstavljajte si skoraj običajno situacijo. Prispete do svojega avtomobila na parkirišču in odkrijete škodo, ki ni nastala po vaši krivdi. Pri vseh takšnih nepredvidenih zapletih vam pomaga osnovno ali delno kasko zavarovanje, prilagojeno vašim potrebam.

Ko se boste na cesti znašli v težavah, si boste želeli tudi zanesljivega partnerja, ki vam bo vedno stal ob strani. Groupama Asistenca zagotavlja pomoč na cesti v primeru nesreče ali tehnične okvare vozila. Ta storitev velja v Sloveniji, v regiji in Evropi. Dodatno varnost prinaša aplikacija Angel na poti, ki npr. prek funkcije E-call v primeru nesreče takoj obvesti klicni center, funkcija B-call pa vam omogoča, da sami zahtevate pomoč na cesti.

Poleg zavarovalniških produktov se Groupama aktivno ukvarja tudi s preventivo prek različnih projektov in izobraževalnih gradiv. Brošura »Kaj storiti v primeru prometne nesreče« ali »okvare vozila« na preprost način pojasnjuje osnovne korake v neprijetnih situacijah in voznikom pomaga pri obvladovanju stresnih okoliščin.

Varna vožnja ni le užitek, temveč tudi odgovornost do sebe in drugih. Z Zavarovalnico Groupama postane ta odgovornost lažja in varnejša, vi pa lahko uživate v vsakem kilometru svoje poti.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Groupama