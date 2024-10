Skupina ENNA gre v internacionalizacijo poslovanja, ki vključuje tudi Slovenijo

Skupina ENNA je eden največjih poslovnih sistemov na Hrvaškem in v naslednjih desetih letih načrtuje pomembno internacionalizacijo poslovanja, predvsem v Sloveniji, Italiji in tudi širše. ENNA je nedavno predstavila novo vizualno podobo, ki odraža dejstvo, da se skupina spreminja, raste in širi na nove trge. Svoj razvoj opira na tri glavne divizije: energijo, logistiko in hrano.

Energija

FOTO: ENNA

Logistika

Skupina ENNA v diviziji energija do leta 2035 načrtuje strateške naložbe v višini 670 milijonov evrov, od tega največ, 330 milijonov, v solarne parke in 240 milijonov evrov v geotermalno energijo. Podjetje ENNA Next, ki posluje na Hrvaškem in v Sloveniji, trgu ponuja celovit spekter energetskih storitev po konceptu »vse na enem mestu«; dobavo električne energije in plina, nakup električne energije, virtualne elektrarne in sončne elektrarne. Pomemben korak v načrtih ENNA Next je širitev v Sloveniji, kjer poslovnim uporabnikom že ponuja oskrbo z elektriko in plinom ter nakup električne energije, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Virtualne elektrarne in z njimi povezana storitev združevanja bodo na voljo v drugem četrtletju prihodnjega leta. Slovenski energetski trg je, predvsem na področju poslovnega odjema energije, že zdaj zelo konkurenčen in zasičen, vendar so v družbi ENNA prepričani, da bodo z naprednimi storitvami in inovativnimi poslovnimi modeli slovenski podjetniki lahko na energijo gledali ne le kot na strošek, ampak kot na priložnost za ustvarjanje dodatnega prihodka.

FOTO: ENNA

Hrana

ENNA ima velike načrte tudi v diviziji logistike s podjetjema ENNA Logic in ENNA Transport. V naslednjih desetih letih bodo vložili 22 milijonov evrov v intermodalne terminale, največji projekt pa je kontejnerski terminal na Reki, Rijeka Gateway, ki ga ENNA razvija z mednarodnim partnerjem, družbo APM Terminals. Celotna naložba je ocenjena na pol milijarde evrov, terminal na Reki pa bodo odprli prihodnje leto. ENNA Transport je železniški tovorni prevoznik z več kot tremi milijoni ton prepeljanega tovora letno, kar je več kot 20 odstotkov vsega prepeljanega tovora na Hrvaškem. Podjetje širi svoje poslovanje v Sloveniji, v letu 2024 pa je s podizvajalci organiziralo prevoze 39 vlakov po Sloveniji. Novembra letos namerava skozi Slovenijo prepeljati svoj prvi vlak in ob zaposlovanju vodilnih delavcev do leta 2025 postati pomemben partner naročnikom za prevoz tovora v Sloveniji. Glavne prometne poti bodo vodile iz Kopra proti Madžarski in Avstriji ter iz Hrvaške proti Italiji in Avstriji.

ENNA na hrvaškem in slovenskem trgu deluje tudi v diviziji hrane. ENNA Fruit je vodilni organizator proizvodnje ter odkupovalec in dobavitelj svežega sadja in zelenjave v regiji. Trenutno sodeluje z več kot tisoč kooperanti na Hrvaškem, v Srbiji, BiH in Sloveniji, od katerih odkupuje sadje in zelenjavo, ki jo trži trgovskim verigam ter tako povezuje primarno kmetijsko pridelavo in trg. ENNA Fruit ima v vsaki državi enako strategijo: poudarek je na organizaciji proizvodnje in odkupu domačega blaga, predvsem za oskrbo lokalnega trga, nato pa za izvoz v regijo in širše. Od slovenskih dobaviteljev največ odkupuje jabolka, krompir, čebulo in zelje. ENNA Fruit želi biti stabilen partner kmetom, ki zaradi podnebnih sprememb pričakujejo znatna vlaganja v pridelavo v nadzorovanih razmerah (rastlinjaki ipd.), namakalne sisteme in bolj odporne sorte.

Skupina ENNA skozi vse svoje divizije dokazuje, da je mogoče močno rasti in hkrati uresničiti zeleni prehod s projekti, ki prinašajo boljši jutri. Nov slogan skupine se torej z razlogom glasi: Za jutri, ki šteje.

Naročnik oglasne vsebine je ENNA