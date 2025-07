PSG melje naprej, žalostno slovo Modrića od Reala (VIDEO)

Paris Saint-Germain še naprej preživlja sanjsko sezono. V finalu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA je povsem zasenčil Real Madrid, zmagal s 4:0 in je na poti k popolni sezoni, potem ko je osvojil francosko prvenstvo in pokal ter Uefino ligo prvakov. Na štadionu MetLife v New Jerseyju je bilo prav težko gledati 15-kratne evropske šampione, ki so bili povsem nebogljeni proti zasedbi Luisa Enriqueja.

Veteran Luka Modrić je odigral zadnjo tekmo v dresu kraljevega kluba, a to ni bilo slovo, kakršnega bi si 40-letni hrvaški zvezdnik, ki se na jesen kariere seli v Milan, zaslužil. PSG se bo v nedeljskem finalu (21.00) pomeril s Chelseajem. Real Madrid, ki je sezono končal brez lovorike, je razočaral 77.542 gledalcev, za ekipo novega trenerja Xabija Alonsa sploh ni zaigral novi zvezdnik Trent Alexander-Arnold.

Luka Modrić je odigral zadnjo tekmo za Real. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Tekma se je komaj dobro začela, ko so Parižani, ki so v finalu lige prvakov s 5:0 odpravili Inter, že vodili z 2:0. Fabian Ruiz je v šesti minuti PSG povedel v vodstvo, podal mi je Ousmane Dembele, ki je le tri minute pozneje zadel še sam. Izkoristil je napako zadnjega obrambnega igralca v vrstah tekmecev Tonija Rüdigerja. Odvzel mu je žogo blizu sredine igrišča, sam šprintal proti vratom tekmecem in natančno zadel spodnji kot gola. Tudi prvi gol je bil plod napake belega baleta, ko je zatajila skoraj celotna obramba, je zapisala STA.

Modrić je prejemal čestitke na igrišču. FOTO: Mike Segar/Reuters

Žoga se je po nekaj neuspešnih posredovanjih nekako prikotalila do Ruiza, ki darila ni zavrnil. Ruiz je v 24. minuti drugič zadel, ko je PSG sprožil neubranljiv protinapad. Prek njega je šestnajst minut pozneje Hviča Kvarachelia le za malo zgrešil za povišanje na 4:0.

Se pa je to zgodilo v 87. minuti, ko je Goncalo Ramos dosegel edini gol v drugem polčasu za popoln polom kraljevega kluba. Bradley Barcola se v kazenskem prostoru izjemno spretno izognil obrambi tekmecev in podal žogo Ramosu. Ta je stal s hrbtom obrnjen proti vratom, zavrtel se je in takoj neubranljivo sprožil, je še poročala Slovenska tiskovna agencija.