Tudi Švicarka in Poljakinja polfinalistki v Wimbledonu

Švicarka Belinda Bencic in Poljakinja Iga Šwiatek sta zadnji polfinalistki tretjega grand slama sezone v Wimbledonu. Nekdanja olimpijska prvakinja je v s 7:6 (3), 7:6 (2) ugnala 18-letno Rusinjo Mirro Andrejevo, Poljakinja pa je bila prav tako po dveh nizih boljša od še ene Rusinje Ljudmile Samsonove. Danes igrata še Jannik Sinner in Novak Đoković. Italijan se meri Benom Sheltonom, Srb pa s Flaviom Cobbolijem.

Za osemindvajsetletno Bencicevo je to druga uvrstitev med štiri najboljše na grand slamih in največji uspeh po vrnitvi na igrišča po rojstvu hčerke lanskega aprila. Olimpijska prvakinja iz Tokia 2021 je v tesnem obračunu dobila uvodno podaljšano igro prvega niza, v drugem pa je do odvzema servisa prišla v deveti igri. Osemnajstletna Rusinja je nato vrnila udarec, izsilila še eno podaljšano igro, a je v njej znova preveč grešila. Dvoboj je trajal dve uri in deset minut.

»Zelo težko je igrati proti Mirri. Do nje gojim veliko spoštovanja, stara je komaj 18 let, a igra odlično in je osvojila že številne velike turnirje. Včeraj zvečer sem analizirala njeno igro in res sem vesela, da mi je uspelo. To je čaroben trenutek v moji karieri,« je v izjavi na igrišču dejala 28-letna Švicarka.

»Ne vem, kaj je odločilo. V tesnih trenutkih postaneš malce zakrčen, ne razmišljaš ravno o stvareh, takrat pride do izraza instinkt. Res je nor občutek, uresničila sem svoje sanje, zato sem kar malo brez besed,« je še dodala Benciceva.

Za Švicarko je to drugi polfinale turnirjev za grand slam v karieri, pred tem ji je to uspelo še na odprtem prvenstvu ZDA 2019. Še dvakrat je v New Yorku igrala v četrtfinalu, na drugih turnirjih velike četverice pa se do letos nikoli ni prebila do četrtfinala.

Iga Šwiatek se je spoprijateljila s travo. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Tudi Šwiatkova se je prvič v karieri uvrstila v polfinale Wimbledona. Pred tem na sveti travi ni blestela, letos pa bolje igra na travnati površini. V četrtfinalu je s 6:2, 7:5 boljša od Samsonove. Za 24-letno Poljakinjo je to deveta uvrstitev v polfinale na grand slamih, lovi pa šesto lovoriko, potem ko je štirikrat slavila na Rolandu-Garrosu in enkrat na OP ZDA.

»Občutek je sijajen. Imam kurjo polt po tej zmagi. Res sem trdo garala, da bi napredovala na travi. Na tem bom gradila še naprej,« je po zmagi dejala prva Poljakinja v polfinalu vseh turnirjev za grand slam v odprti eri in prva poljska polfinalistka Wimbledona po Agnieszki Radwanski (2015).

Danes bosta v Wimbledonu še oba preostala polfinalna obračuna v moški konkurenci. Italijan Jannik Sinner se bo pomeril proti Američanu Benu Sheltonu, sedemkratnega zmagovalca na sveti travi Srba Novaka Đokovića pa čaka obračun proti Italijanu Flaviu Cobolliju.

V polfinale sta se pri moških že dan prej uvrstila Španec Carlos Alcaraz in Američan Taylor Fritz, pri ženskah pa Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Amanda Anisimova.