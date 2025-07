Nov režim v New Yorku, Haliburton odpisan, Dončić še čaka

V ligi NBA se poletni vrtinec nadaljuje, po burnem tednu podpisovanja pogodb s prostimi igralci so znova na tapeti menjave. Še vedno je veliko govora o morebitnem odhodu LeBrona Jamesa iz Los Angelesa, saj naj ne bi bil zadovoljen z ravnanjem ekipe, ki v ospredje postavlja Luko Dončića.

Kje bo James odigral prihodnjo sezono in kakšna bo usoda Austina Reavesa v LA-ju, bo pokazal čas, premiki pa se dogajajo tudi na drugih pomembnih tržiščih za ligo NBA. V New Yorku so spomladi obudili šampionske ambicije, nato pa prekinili sodelovanje s trenerjem Tomom Thibodeaujem.

Mike Brown je dobil priložnost pri slovitih New York Knicks. FOTO: Ishika Samant/AFP

Nasledil ga bo Mike Brown, ki ima za seboj podobno zgodbo: v Sacramentu je bil izbran za najboljšega trenerja lige, nato pa manj kot 12 mesecev kasneje dobil nogo. Brown bo Knicks poskušal vrniti v veliki finale lige, kjer pa v prihodnji sezoni zagotovo ne bo enega od junakov minule Tyreseja Haliburtona.

Predsednik Indiane Kevin Pritchard je potrdil, da bo mladi zvezdnik zaradi operacije ahilove tetive izpustil celotno sezono 2025/26.