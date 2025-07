Kultni muzikal Andrewa Lloyda Webbra pred slovenskim občinstvom

V nadaljevanju preberite tudi:

Že več kot teden dni je v Ljubljani mednarodna 80-članska produkcijska ekipa s 14 tovornjaki­ opreme, ki bo v naslednjih dneh v največji dvorani, Gallusovi Cankarjevega doma, uprizorila kultni muzikal Andrewa Lloyda Webbra­ Fantom iz opere. Nenavadna ljubezenska zgodba po ­romanu ­Gastona Lerouxa iz leta 1910 osvaja svet že več kot 40 let, v Sloveniji pa si jo bo do 20. julija na 15 uprizoritvah lahko ogledalo več kot 20.000 ljudi. Nocoj že teče prva predstava in tisti, ki jih zanima, ali bo v njej tudi znameniti lestenec kot v londonski postavitvi - lestenec bo! Kaj se bo zgodilo z njim, pa je presenečenje.