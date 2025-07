Hrvati iz gradbenega projekta izključili Turke in Kitajce

Vnadaljevanju preberite:

V državni družbi Hrvaške ceste (HC) so spremenili razpisno dokumentacijo v postopku javnega naročanja za gradnjo križišča TTTS pri Splitu na odseku TTTS–Dugi Rat v višini 20 milijonov evrov. Tako so prvič na Hrvaškem uveljavili sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Kolin in prepovedali sodelovanje na razpisu podjetjem iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o vladnih naročilih Svetovne trgovinske organizacije (GPA) in drugih mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo Evropsko unijo.