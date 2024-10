Aleš Škerlak: Slovenija in Hrvaška sta v naših očeh en trg

V nadaljevanju preberite:

Večino premoženja bomo investirali v slovenska in hrvaška podjetja. To seveda ne pomeni, da se ne bomo odločili tudi za kakšno srbsko. Naš širši trg je lahko še Severna Makedonija. Ker Bolgarije in Romunije ne poznamo tako podrobno in ne vidimo naših konkurenčnih prednosti, bi na ta trga lahko vstopili samo v sodelovanju s kakšnim drugim skladom.

Gospodarska rast v regiji Adriatic bo dolgoročno precej nad evropskim povprečjem. Tu vidimo dovolj potenciala in nas ni strah, da ne bi našli primernih podjetij. Vsak mesec imamo na mizi pet ali šest podjetij, ki jih natančno pregledamo in preučimo priložnosti. Mogoče se v enem primeru odločimo za korak naprej. Zelo težko pa kupujemo podjetja, ki so jih lastniki že optimizirali in pripravili za prodajo strateškemu lastniku. To tudi ni naša filozofija. Iščemo namreč takšna, katerih lastniki doslej morda še niti niso razmišljali o prodaji, a imajo visoke ambicije. Zavedati se moramo, da je večina uspešnih podjetij v regiji nastala iz nič, zgolj s trdim delom, odrekanjem in vizijo ustanoviteljev. Trkamo na vrata tam, kjer bi lahko skupaj z obstoječimi lastniki in menedžmentom naredili večjo zgodbo. Ta pristop je marsikateremu lastniku zelo blizu, saj ima možnost sodelovanja pri nadaljnjem razvoju. Hkrati je ta način bližji razmišljanju naših potencialnih partnerjev, kot da bi podjetje prodali strateškemu partnerju, ki bi ga spremenil v svojo podružnico.