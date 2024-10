Zmagovite zgodbe živahnega gospodarstva Slovenije in Hrvaške

V drugi izdaji revije Next Business predstavljamo najpomembnejše prevzeme podjetij, združitve in poslovna sodelovanja v zgodovini. Poiskali smo edinstvene zgodbe, v katerih se povezujejo poslovneži, znanje, izkušnje in kapital ter uresničujejo vrhunski projekti v obeh državah.

Analiziramo dogajanje na ljubljanski in zagrebški borzi, predstavili bomo najuspešnejše družbe in osvetlili številne priložnosti za vlaganja na obeh straneh meje.

Projekt Jutarnjega lista in Dela je bil prepoznan kot inovativen in pomemben, saj povezuje in ustvarja pozitivno okolje, hkrati pa je relevanten in regionalno pomemben podvig. Zato je bil razglašen za tretji najuspešnejši svetovni projekt v kategoriji Best Use of Print v okviru rednega izbora INMA AWARDS za leto 2023, vodilne medijske organizacije, v kateri so zbrane medijske družbe iz več kot 90 držav sveta.

Pogovarjali smo se s poslovneži iz različnih gospodarskih panog, ki so v zadnjem obdobju zaznamovali izjemno pestro dogajanje na slovenskem in hrvaškem trgu ter dosegli zavidljive uspehe.

To so Klemen in Matija Šešok (Iskra), Stjepan Talan (Solvis), Ante Mandić (Petrol Hrvaška), Nina Christina Stanić (Nika Bev), Aleš Škerlak (Advance Capital Partners), Neven Pivac (Braća Pivac), Dejan Turk (A1 Hrvaška), Anita Letica (Philip Morris Slovenija in Hrvaška) in Zsuzsanna Ortutay (INA).

Na področju energetike je v ospredju načrtovanje gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, pri čemer so sosedi zainteresirani za skupno investiranje v družbo, ki lahko postane največja na ljubljanski borzi.

Hrvaško državno podjetje za upravljanje plinovodov Plinacro načrtuje gradnjo plinovoda Lučko–Zabok. Cilj te naložbe je povečati zmogljivosti tranzita plina v Slovenijo na približno 1,5 milijarde kubičnih metrov na leto.

Druga številka poslovnega magazina Next Business Hrvaške in Slovenije v izdaji dveh vodilnih medijskih hiš, Hanza Media in Delo, bo izšla v četrtek, 24. oktobra; priložena bo časnikoma Delo in Jutarnji list. FOTO: Delo

Vse večji turistični hit v Sloveniji je najstarejša trta na svetu v Mariboru, ki jo vse bolj radi spoznavajo tudi hrvaški turisti. Medtem Slovence, ki imajo na Hrvaškem v lasti 115.000 nepremičnin, pretežno počitniških hišic, skrbijo spremembe na področju davkov na nepremičnine.

Nogometni klub Olimpija iz Ljubljane niza uspehe z nemškim kapitalom, prva operativca zmajev pa sta Hrvata – poslovni direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa.

Zelo zanimivo in plodno je dolgoletno sodelovanje producentskih hiš Staragara iz Slovenije in Propeler film iz Hrvaške.

V duhu trajnostnega razvoja in zelenega prehoda poslujejo v skupini Aquafil; plastične odpadke iz svetovnih morij predelujejo v na novo uporabna sintetična vlakna na različnih področjih.

Hrvaško-slovenski zakonski par Veža v sožitju z naravo že vrsto let organizira butična jadranja, na katerih skupine z vsega sveta spoznavajo prvinskost Jadrana in njegovih ljudi.