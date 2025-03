Advance Capital Partners kupil Unitur z Roglo

Advance Capital Partners je z zreškim Uniorjem podpisal dogovor o nakupu družbe Unitur, ene največjih slovenskih turističnih družb. Poleg plačila kupnine za stoodstotni lastniški delež Uniturja bo prevzel tudi finančne obveznosti družbe. Te so konec leta 2023 znašale dobrih 16 milijonov evrov. Zaključek transakcije je predviden v poletnih oziroma jesenskih mesecih, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence. Kupnine niso razkrili.

»Unitur je s smučiščem na Rogli, Termami Zreče, hoteli Rogla, Planja, Brinje, Natura, Atrij, Vital, Klasik in Medico, kočami, hostli, vilami, bungalovi, bazeni, velnesi ter številnimi restavracijami eno največjih slovenskih turističnih podjetij, ki ima tudi izredno velike multiplikativne učinke na lokalno okolje. S finančno močnim in stabilnim lastnikom bo Unitur lahko zdaj izkoristil svoj celotni potencial. Brez dvoma je pred družbo pomemben investicijski cikel, v katerem želimo nadgraditi trenutno ponudbo, razviti dodatne komplementarne storitve, izboljšati zasedenost hotelskih kapacitet in ustvariti celoletno destinacijo. S tem bi se Rogla in Zreče lahko postavili ob bok avstrijskim, francoskim in italijanskim letoviščem, obenem pa bi to prineslo tudi bolj stabilno in predvidljivo okolje za zaposlene, ki lokacijo razvijajo že pol stoletja,« je povedal Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partners.

Težka, a premišljena odločitev

Predsednik uprave Uniorja Robert Vuga je dejal, da gre za težko a premišljeno odločitev, ki pa v sebi nosi tudi številne pozitivne posledice: »S tem strateškim korakom se bo Unior finančno nekoliko razbremenil, kar nam bo omogočilo večjo osredotočenost na našo osnovno dejavnost. Hkrati bo Unitur dobil lastnika z močnim finančnim zaledjem in vizijo za nadaljnji razvoj turizma v Zrečah in na Rogli. Verjamemo, da bo Advance Capital Partners s svojim znanjem, izkušnjami in finančno močjo omogočil močan razvoj Uniturja ter njegovih edinstvenih turističnih zmogljivosti.« Poudaril je, da novi lastnik prinaša stabilnost in predvidljivost tudi za vse zaposlene.

Družba Advance Capital Partners je specializirana za upravljanje skladov, ki je v prvih treh krogih zbiranja sredstev zbrala 198 milijonov evrov za svoj specialni investicijski sklad, ki je s tem postal tudi največji zasebni sklad kapitala v regiji.