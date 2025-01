Unior nadaljuje prodajo deleža v Štorah Steel

Konzorcij prodajalcev deležev v družbi Štore Steel je sklenil, da se prodajni postopek ustavi, Unior pa bo za svoj 30-odstotni delež še naprej iskal kupca, so sporočili iz zreške družbe. Kot je mogoče izvedeti, prodajo nadaljujejo zaradi zavez bankam in zaradi podjetja, saj bi jim morebitna prodaja omogočila razdolžitev.

Kdo bi lahko bil kupec manjšinskega deleža v Štorah Steel, za zdaj ni znano, prodaja celotne jeklarske družbe pa je padla v vodo po tem, ko je od nakupa zaradi svojih težav odstopila Slovenska industrija jekla, ki je menda ponujala 70 milijonov evrov.

Unior poleg omenjenega deleža prodaja še turistično družbo Unitur in srbski Unior Component. Predsednik uprave Uniorja Robert Vuga nam je potrdil, da postopek prodaje obeh naložb teče, zato ju ne more komentirati. Upa pa, da bosta obe podjetji novega lastnika dobili še letos.

Lansko pomlad sta se kot možna prevzemnika Uniturja omenjala lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj in ajdovski poslovnež Ivo Bascarol. Po zadnjih informacijah naj bi bila v ožjem izboru dva druga ponudnika. Eden od njiju naj bi bil avstralski poslovnež slovenskega rodu Anthony Tomazin, ki je pred leti že prevzel smučišče na Voglu.

Unior je v prvih devetih mesecih lani ustvaril 7,1 milijona evrov čiste izgube. Kot je družba navedla v medletnem poslovnem poročilu, je negativni rezultat posledica 6,1 milijona evrov nižjih prihodkov od prodaje, pet milijonov evrov manjših zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, 2,2 milijona evrov višjih stroškov dela in 0,9 milijona evrov višjih stroškov financiranja. Prihodki od prodaje so dosegli 148 milijonov evrov in so bili štiri odstotke manjši kot v istem obdobju leta 2023. Dolg podjetja je konec septembra na ravni skupine znašal 118,5 milijona evrov, v sami družbi Unior pa 97 milijonov evrov.