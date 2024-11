Američani med praznično sezono zapravili skoraj 1000 milijard dolarjev

V ZDA se je v petek na t. i. črni petek uradno začela največja letna prodajna sezona, ki traja do novega leta in med katero bodo Američani po ocenah Nacionalne maloprodajne zveze (NRF) porabili skoraj 990 milijard dolarjev. To je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prodajna sezona se je začela tradicionalno po prazniku zahvalni dan in včasih so se množice kupcev že v četrtek zvečer postavile pred vrata trgovin in čakale, da se v petek zgodaj zjutraj odprejo. Kupci so se vsuli skozi vrata, opustošili trgovine ter se tudi malce sprli, nato pa so odšli domov polnih rok in dobre volje, da so dobili izdelke veliko ceneje, kot bi jih sicer.

Razcvet prodaje prek spleta, pandemija covida-19 in podaljšanje velikih popustov vse do novega leta so fizični obisk trgovin umirili in večina velikih trgovskih verig je odpiralni čas na črni petek premaknila na normalne jutranje ure. Veliko potrošnikov kupuje od doma in tudi čaka na t. i. kiber ponedeljek, ko se vrstijo popusti na spletu.

Množice so čakale na odprtje trgovin z razprodajami. FOTO: Robyn Beck/Afp

Američani so se pred letošnjimi volitvami nenehno pritoževali, kako je vse drago, ter so se odločili, da v Belo hišo pošljejo republikanca Donalda Trumpa, ki jim je obljubljal pregovorni med in mleko.

Glede na pričakovano rast prodaje imajo denarja dovolj, saj plače rastejo hitreje od inflacije, ki je bila oktobra glede na priljubljeno mero ameriške centralne banke 2,3-odstotna, cene bencina pa se gibljejo okrog treh dolarjev za galono (3,8 litra).

V NRF pričakujejo, da bo od petka do ponedeljka zapravljalo okrog 183,4 milijona ljudi, kar je 18 milijonov več kot isti čas leta 2019, še pred izbruhom pandemije. V podjetju Adobe Analytics so izračunali, da naj bi v petek porabili 10,8 milijarde dolarjev, kar bi bilo deset odstotkov več kot lani.

Razprodaje v ZDA na tako imenovani črni petek. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Svoj lonček je kot vedno pristavil tudi Trump, ki je Američanom v predvolilnem letu prodajal vse mogoče - od dragih ur do kap. Tokrat pa je prišel na dan s praznično serijo izdelkov od skodelic za kavo, trenirk, majic, okraskov in drugih izdelkov z napisi Trump ali MAGA.

Ameriška pandemija prazničnega zapravljanja se je razširila po vsem svetu, letos pa jo bodo kupcem malce zagodli zaposleni pri Amazonu, ki so se v več državah odločili za stavko, med drugim v Nemčiji, Franciji in Indiji. Zahtevajo boljše delovne pogoje, višje plače in kolektivne pogodbe, protest pa poteka pod geslom »Naj Amazon plača«, poročajo agencije.