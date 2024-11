Zavajajoče ponudbe črnega petka: 99,5 odstotka cen ni nižjih kot sicer

Američani ob različnih praznikih porabijo različne zneske za darila in praznovanja, lani so na črni petek porabili približno 9,8 milijarde dolarjev, letos pa naj bi porabili 10,8 milijarde dolarjev.

Maxim Manturov, vodja naložbenih raziskav pri borznoposredniškem podjetju Freedom 24, pravi, da prazniki na primer povzročijo največjo porabo, v povprečju 874,70 dolarjev na osebo, zaradi nakupovanja daril, prirejanja srečanj in drugih prazničnih priprav. Sledi materinski dan z opazno nižjim zneskom 274 dolarjev, medtem ko je na očetovski dan povprečna poraba 196,20 dolarja. Med cenejšimi prazniki sta zaradi zmernejših običajev obdarovanja valentinovo z okoli 192,80 dolarja porabe in velika noč z okoli 192 dolarji porabe.

Zaupanje potrošnikov igra ključno vlogo pri vzorcih porabe. V letu 2023 se je močno zaupanje potrošnikov odrazilo v rekordni porabi, približno 9,8 milijarde dolarjev, kar je 7,5 odstotka več kot leto prej. Ta rast kaže na pripravljenost za potrošnjo, kar nakazuje, da se potrošniki počutijo bolj samozavestne glede svojega finančnega položaja kljub nenehnim gospodarskim izzivom, kot je inflacija.

Čeprav se je inflacija upočasnila, ta ostaja pomembna skrb za potrošnike, saj jih približno 80 odstotkov izraža zaskrbljenost zaradi naraščajočih cen. Ta povečana občutljivost bo potrošnike verjetno spodbudila k bolj agresivnemu iskanju popustov in promocij med črnim petkom.

»Med črnim petkom je opazen velik premik k nakupovanju online, pri čemer 68 odstotkov kupcev namerava kupovati po spletu. Udeležba pri nakupovanju online je leta 2023 dosegla skoraj 134,2 milijona kupcev, kar je več od 130,2 milijona leta 2022. Rezultati razprodaj za črni petek bi lahko vplivali tudi na gibanja na borzi v prihodnjih tednih,« je povedal Maxim Manturov.

Previdno pri popustih

Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja, da je 99,5 odstotka »neverjetnih ponudb« enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih leta. »Velika znižanja so pogosto le vaba za nepremišljene nakupe, za promocijo povprečnih izdelkov in tudi za lažno znižanje cen,« pravijo.

Devet od desetih ponudb na črni petek je cenejših ali enakih cenam skozi preostali del leta, kaže raziskava potrošniške organizacije Which.

Sarah Johnson, direktorica svetovalnega podjetja Flourish Retail, je za BBC povedala, da nekatere blagovne znamke pred razprodajami umetno zvišujejo cene, da bi bili popusti videti večji.

Črni petek, ki je izvorno označeval dan po zahvalnem dnevu v ZDA, se je v zadnjih letih razširil v tedne pred in po njem, pri čemer je spletni ponedeljek (Cyber Monday) postal gonilna sila milijonskih prihodkov iz spletne prodaje. Po ocenah so kupci med razprodajami na črni petek leta 2023 zapravili 13,3 milijarde funtov, navaja Which.

Umetno napihovanje cen in lažni popusti

»Včasih je veljalo, da je bilo treba ceno vzdrževati 28 dni, preden se je lahko spremenila, vendar to pravilo ne velja več. Posledično številne blagovne znamke pred črnim petkom zvišujejo cene, da lahko oglašujejo velike popuste, ki pa dejansko niso realni,« je poudarila Sarah Johnson.

Raziskovalci Whicha so analizirali 227 izdelkov v dveh tednih pred črnim petkom (od 20. novembra do 1. decembra) lani. Ponudbe osmih največjih britanskih trgovcev z izdelki za dom in tehnologijo so razkrile, da so bili nekateri izdelki skozi leto na voljo po enaki ali celo nižji ceni.

V enem najslabših primerov je bil sušilec za lase v trgovini Boots ponujen za 18,99 funta, z navedbo, da je znižan z 49,99 funta. Vendar izdelek v zadnjih 12 mesecih v trgovini Boots nikoli ni stal 49,99 funta.

Podoben primer je bil v trgovini John Lewis, kjer je bila pametna ura oglaševana za 294 funtov, pri čemer je bil popust predstavljen kot 90 funtov prihranjenega denarja. Vendar se je izkazalo, da ura v zadnjih 12 mesecih nikoli ni bila prodajana za 384 funtov.

Urednik revije Which Harry Rose je poudaril, da želijo, da trgovci opustijo zavajajoče cenovne taktike, ki potrošnike zavajajo glede resničnih ponudb. Svetoval je, naj kupci primerjajo cene pri več trgovcih in uporabljajo spletna orodja za preverjanje zgodovine cen izdelkov. »Na ta način boste prepoznali resnično dobro ponudbo, ko jo vidite,« je dejal.