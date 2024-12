Avtomobilska industrija je v fazi transformacije

Medtem ko globalna avtomobilska industrija doživlja preobrazbo, Azija postaja prevladujoči igralec, saj na trgih, kot so Kitajska, Japonska in Južna Koreja, trenutno vodijo v proizvodnji in prodaji.

Sektor, v katerem so zgodovinsko dominirale zahodne države, kot so ZDA, Nemčija in Italija, je priča globalni širitvi azijskih znamk, kot so Toyota, Kia in BYD. Kitajski proizvajalci električnih vozil (EV), na primer BYD, NIO in Xpeng, agresivno ciljajo na evropske trge, medtem ko so azijski avtomobilski proizvajalci povečali število prodanih avtomobilov na svetovni ravni za skoraj deset odstotkov na leto – zahodni konkurenti zaostajajo s približno dvoodstotno rastjo.

Zahtevna elektrifikacija

Prehod na električna vozila (EV) zahodnim avtomobilskim proizvajalcem predstavlja dodatne izzive, saj se soočajo s težavami z uvedbo tehnologije in neodločnostjo potrošnikov. Norveška izstopa kot evropski uspešni primer prehoda. Kljub temu da njeno bogastvo temelji na nafti, so skoraj vsa novo prodana vozila električna. Tesla trenutno vodi v tamkajšnji prodaji, sledi ji Toyota, zahvaljujoč robustni infrastrukturi in vladnim spodbudam.

Z modelom Y, ki vodi kot najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem, je Tesla pustila pomemben pečat, tudi na trgu, na katerem dominira domači velikan BYD. Omeniti je treba, da se podjetje ponaša z vrednostjo, ki presega bilijon dolarjev (kar je več kot skupna vrednost 20 največjih avtomobilskih proizvajalcev), čeprav je dostavilo le 1,8 milijona vozil v primerjavi s 60 milijoni, ki jih prodajo konkurenti.

Nekateri bi lahko trdili, da takšna astronomska vrednost ne odraža le dosežkov Tesle, temveč tudi vrednost vodje blagovne znamke Elona Muska. Kljub temu vrednost na navidezno učinkovitem trgu v veliki meri temelji predvsem na pričakovanjih prihodnje dominacije, zlasti obljube o programski opremi za popolnoma avtonomno vožnjo (FSD).

Razvoj FSD zahteva ogromne količine video in slikovnih podatkov, zbranih iz vozil Tesla, pri čemer pomagajo napredna infrastruktura za povezljivost na oddaljenih območjih, kot je omrežje Starlink, in Teslin superračunalnik XAI za analizo podatkov.

Inovacije kot prednost Kitajske

Kljub temu ostajajo pomembna ovira regulativni izzivi, predvsem glede zasebnosti podatkov in sposobnosti predvidevanja gibanja pešcev. Medtem kitajski avtomobilski proizvajalci prednjačijo na področju inovacij programske opreme, baterijske tehnologije in stroškovne učinkovitosti.

Sedanje napetosti med zahodnimi državami in Kitajsko glede avtomobilskih carin močno spominjajo na dogajanje sredi 20. stoletja, ko so japonski proizvajalci z vodilno Toyoto podobno predrugačili zahodne trge. Njihovi avtomobili niso bili le cenovno konkurenčni, temveč so nudili tudi izjemno zanesljivost in varčnost.

Zahodne države, ki niso mogle konkurirati učinkovitosti in dostopnosti japonskih avtomobilov, so uvedle carine in druge trgovinske omejitve pod pretvezo »poštene konkurence«. Toyota se je iznajdljivo prilagodila z lansiranjem blagovne znamke Lexus, da bi izpodbila očitke zahoda o »poceni japonskih avtomobilih« z osredotočenostjo na prestiž in kakovost.

Preobrazba avtomobilske industrije poudarja čedalje večjo prevlado azijskih proizvajalcev in izzive, s katerimi se soočajo zahodni avtomobilski proizvajalci pri prilagajanju na hitro razvijajoči se trg. Zdi se, da se zgodovina ponavlja z vračanjem tem o trgovinski politiki in protekcionizmu, vendar pa ostaja lekcija jasna: inovacije, prilagodljivost in strateška vizija so ključne za dolgoročni uspeh v konkurenčnem globalnem okolju.