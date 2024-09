Bančništvo z zelenim odtisom

Trajnostno bančništvo je pojem, ki vse bolj prevzema bančno in finančno dejavnost. Toda kaj pravzaprav pomeni in kaj prinaša bankam in njihovim strankam?

Bančne stranke bolj kot kdaj prej pri iskanju sredstev za financiranje svojih investicijskih projektov iščejo vire, ki jim lahko rečejo trajnostni. Vsaj na začetku je bilo to povezano z zavedanjem, da običajno bančništvo in tradicionalne naložbene prakse dajejo prednost predvsem dobičku, pri razvojnih projektih, ki odgovarjajo tudi na izzive omejevanja in obvladovanja podnebnih sprememb, pa dobička (oziroma dobrobiti ob učinkih uspešno izvedenega projekta) ne moremo vedno izražati samo v denarju.