Boj za znamko Made in Slovenia

Vnel se je spor o registraciji blagovne znamke Made in Slovenia skupaj s črno-belim krogom, ki ga državni Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot znak odličnosti že več let podeljuje slovenskim ustvarjalcem in podjetjem v kreativnem sektorju. Muzej za arhitekturo in oblikovanje namreč želi to blagovno znamko zaščititi na Uradu za intelektualno lastnino, čemur pa nasprotujejo v društvu oblikovalcev. Te je zmotila nameravana zaščita besedne zveze »made in Slovenia«.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je predlog na urad za intelektualno lastnino podal marca. »Urad je prijavljeno znamko ob prijavi preizkusil tako s formalnega kot z materialnopravnega stališča in odločil, da je prijavljeni znak razlikovalen, distinktiven, da je lahko zaščiten kot znamka. To pomeni, da ni bilo niti nobenih absolutnih niti relativnih razlogov za zavrnitev predloga registracije,« pravijo v MAO.