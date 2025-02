Cimosov obrat v Senožečah bo menda kupil Ivo Boscarol

Obrat koprskega Cimosa v Senožečah bo menda kupil ajdovski podjetnik Ivo Boscarol, poročajo Primorske novice. Posel sicer še ni sklenjen, a je menda blizu epiloga. Cimosov lastnik, nemški finančni sklad Mutares, je za obrat v divaški občini in pripadajoče zemljišče sicer pred časom postavil izklicno ceno 4,2 milijona evrov brez davka.

Kot je bilo zapisano v oglasu, ki se je pred časom pojavil na spletnih straneh nepremičninskih agencij, gre za nekaj manj kot 11.700 kvadratnih metrov velik poslovni prostor in 33.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče.

Iskanje kupcev se je po neuradnih informacijah Primorskih novic zdaj končalo. Za stavbo, ki je sicer potrebna posodobitve, in zemljišče je bilo menda zanimanja precej, prispelo je namreč več ponudb. Na koncu pa so menda kot daleč najboljšo izbrali Boscarolovo ponudbo.

Ustanovitelj izdelovalca električnih letal Pipistrel je s hčerko Tajo večinski delež pred nekaj več kot dvema letoma prodal ameriški korporaciji Textron in od takrat po državi išče razne poslovne priložnosti. Med drugim je več nakupov nepremičnin opravil v ljubljanskem trgovsko-poslovnem centru BTC, ustanovil je tudi podjetje, ki med drugim razvija meso iz izvornih celic.

Ivo Boscarol FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Boscarol se sicer še ni oglasil na klice Primorskih novic, tudi v Cimosu za časnik dogajanja niso komentirali.

Je pa informacija, da bo prihodnji lastnik Cimosove tovarne Boscarol, prišla do divaške županje Alenke Štrucl Dovgan. »Presrečna sem! Ne vemo, kaj bo, a Boscarol velja za podjetnika z vizijo, pri njem je vedno v ospredju razvoj. Povabila ga bom na pogovor, da pove, kaj si je zamislil v Senožečah,« je županja povedala za Primorske novice. Pri tem je poudarila, da naj v stavbi ne bi zaživele za okolico obremenjujoče dejavnosti, kot je logistika.

Da prodajajo halo, sicer vodstvo Cimosa predstavnikov zaposlenih ni obvestilo niti po objavi omenjenega nepremičninskega oglasa. Nasploh so razmere v podjetju zaostrene, saj nemški lastniki izvajajo poslovno prestrukturiranje, ki ob odpuščanjih vključuje tudi prodajo nepremičnega premoženja podjetja in selitev proizvodnje v Srbijo in BiH.

Delavci so v zadnjih mesecih že dvakrat stavkali, od lastnika pa med drugim zahtevajo, da jim predstavi jasno vizijo prihodnosti podjetja. Koprski avtomobilski dobavitelj je sicer v lasti sklada Mutares od jeseni leta 2022, ko so ga nemški lastniki kupili od italijanske skupine THC Cogeme.