Na trasi drugega tira dela 470 Turkov, a v 2TDK o njih ne želijo govoriti

»Na trasi gradbišč drugega tira še vedno dela 470 delavcev dveh turških podjetij: Yapı Merkezija in Özaltina,« nam je zagotovil predstavnik Yapı Merkezija v Sloveniji Samo Ivančič in zanikal informacije iz nekaterih medijev o odhodu delavcev tega podjetja. Da so turški delavci še na gradbišču drugega tira, sta potrdila tudi dva neuradna, a dobro obveščena vira. V podjetju 2TDK pa o številu turških delavcev na gradbišču ne želijo govoriti.

Kaj za drugi tir pomenijo finančne težave, v katerih naj bi se znašlo turško podjetje? Kakšen je datum zaključka del?