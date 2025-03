Direktor je odgovoren za svoje odločitve

Glavna izvajalca del na drugem tiru med Divačo in Koprom Kolektor CPG in Yapı Merkezi sta na nadzornega inženirja DRI zaradi zapletov pri gradnji v dolini Glinščice naslovila zahtevek za plačilo 350 milijonov evrov.

Zahtevek je bil na DRI naslovljen zaradi stroškov škod in izgub, ki so jih imeli zaradi zapletov v dolini Glinščice, saj tam niso mogli graditi po zastavljeni časovnici in so morali dela celo ustaviti, kar je vplivalo na celotno gradnjo.

Tine Vadnal. FOTO: Močnik Blaž

Tine Vadnal, predsednik Kolektorja Construction, je komentiral zahtevek: »Direktor družbe je pooblaščen za vodenje in zastopanje družbe in je v teh okvirih samostojen in odgovoren za svoje odločitve ter omejen za odločitve, ki jih sprejme skupščina družbe. Če bodo družbeniki ocenili kot potrebno, da bodo o zahtevku tudi razpravljali, bo skupščina Kolektorja Construction o tem sprejela ustrezne odločitve.«

Upravičenost zahtevkov po pojasnilih 2TDK sicer obravnava neodvisni zunanji nadzorni inženir, a kot poudarjajo v 2TDK, je zahtevek glede na njim poznane okoliščine nerazumen. »Družba 2TDK skrbno ravna z državnimi sredstvi in odločno poudarja, da ni in nikoli ne bo plačala neupravičenih oziroma neutemeljenih stroškov,« so poudarili. Na 2TDK zahtevek označujejo za nerazumen.

Skupna investicijska vrednost drugega tira znaša 1,1 milijarde evrov, prvi vlaki pa naj bi po novi progi zapeljali v prvi polovici prihodnjega leta. Kot smo poročali, gradbinci izvajajo premostitve kraških pojavov v predorih na zgornjem delu proge, na južnem delu pa so položili prve kilometre tirov.