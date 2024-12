Pazi, kaj razmišljaš, ker to, kar razmišljaš, tudi delaš

Rado Starc (1982), direktor podjetja Kolektor Insulation, je dobil nagrado Kolektorjev manager leta 2024, ki jo skupina vsaki dve leti podeli na prednovoletnem srečanju direktorjev. Po besedah vodstva skupine je letošnji nagrajenec človek neomajnih moralnih načel, ki se kažejo tako v odnosu do dela kot do sodelavcev in lastnikov.

Nemčija se pospešeno deindustrializira, energetska politika je bila v preteklosti zgrešena. Ali si lahko država opomore in se vrne na položaje, ki jih je imela?

Nemčijo je treba pogledati z malo odmika, moramo biti previdni. Jedrski energiji so se odpovedali, to je pripeljalo do določenih posledic in odločitev, kakšno energetsko politiko bodo vodili. Verjetno je, da bo Nemčija zase sprejela prave odločitve. Trenutno je v stresu zaradi zunanjih dogodkov. Država ima osnovo za to, da si bo primat v industriji povrnila, to je gotovo. Ni pa nujno, da bo to ista industrija, kot jo poznamo danes. V 30 letih smo na tem področju videli velik razvoj, zato bo v prihodnje ključno, da najdejo ekvivalentno zamenjavo. Izzivi so geopolitični, upoštevati bo treba tudi podnebne spremembe. V prihodnjih 20 letih bo manj energijsko potratne industrije, več bo uporabe umetne inteligence in digitalizacije. Struktura industrije se bo vsekakor spremenila. Realnost je kruta in zahteva prečiščenje. Veliko podjetij je bilo na to, kar se dogaja, nepripravljenih. Tako na državni ravni kot v podjetjih bo treba napredovati pri produktih in storitvah. Čistejša industrija bo zamenjala umazano in energijsko potratno. Trenutno vsi, tudi v Nemčiji, iščemo pravo kombinacijo. Cilj menedžerjev mora biti iz slabih delovnih mest narediti dobra. Splača se!