Dividende letos v povprečju pet odstotkov višje

V nadaljevanju preberite:

Lani so vlagatelji na Ljubljanski borzi ustvarili zelo lepe zaslužke. Indeks Sbitop se je povzpel za 33 odstotkov. Družbe so delničarje razveselile tudi z rekordnim zneskom dividend. Vključujoč zapoznela izplačila Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije za leto 2022, so jim družbe prve borzne kotacije izplačale 693 milijonov evrov. Kakšne pa bodo dividende letos?