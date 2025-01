Si lahko obetamo tretje zaporedno leto rasti?

Svetovni delniški indeksi so vlagateljem v letu 2024 postregli s pravo poslastico. Številni vlagatelji niso pričakovali nadaljevanja leta 2023, ki je na krilih nižje inflacije in robustnega svetovnega gospodarstva prineslo dvomestne donose.

Za številne vlagatelje je bil recept za uspešno leto 2024 preprost. Robustna gospodarska rast bo spodbudila nadaljnjo rast delniških trgov, obvezniški trgi pa bi se ponovno okrepili zaradi zniževanja obrestnih mer. Kljub temu je na Wall Streetu na začetku leta prevladala previdnost. Recept nižjih obrestnih mer in robustne gospodarske rasti ni bil dovolj privlačen za volkove z Wall Streeta.

Vse pa se je spremenilo v prvem četrtletju, ko so v javnost prispela prva poročila o poslovanju. Pozitiven odziv vlagateljev so sprožila predvsem visokotehnološka podjetja, ki so napovedovala visoko, dvomestno rast prihodkov in dobička.

Ta pozitivni sentiment se je kmalu razširil tudi na širši svetovni delniški trg. Ob stabilnih makroekonomskih podatkih so vlagatelji znova začeli pozorno spremljati poslovanje posameznih podjetij in njihovo dobičkonosnost.

Nadpovprečna Slovenija

V tem segmentu posebej izstopajo slovenske družbe, ki sestavljajo slovenski delniški indeks SBITOP. Izjemno dobro poslovanje slovenskih podjetij ter ugodna gospodarska slika Slovenije sta pripomogla h kar 42-odstotni rasti slovenskega indeksa. To je slovenski delniški indeks postavilo v sam vrh donosnosti, merjeno v evrih.

Slovenski indeks je v lanskem letu namreč dosegel osmo mesto na lestvici donosov svetovnih indeksov. Še bolj zgovoren pa je podatek, da je lokalni indeks dosegel drugi najboljši donos v Evropi.

V letu 2024 so prav vse delnice indeksa SBITOP dosegle pozitiven donos. Najbolje so se odrezale delnice družbe NLB, ki je v svoji »Strategiji 2030« vlagateljem napovedala nadaljnje izboljšave bančnih procesov in širitev poslovanja v tujini. Vlagatelji so to strategijo nagradili z izjemnim letnim donosom, ki je znašal kar 62 odstotkov, ob upoštevanju izplačil dividend.

INFOGRAFIKA: Delo

Z odličnimi rezultati se je lahko pohvalila tudi Krka, ki kljub svoji konservativni rasti dokazano konkurira največjim generičnim farmacevtskim podjetjem v Evropi. Krka je dosegla 33-odstotno rast delnice, ob upoštevanju dividend. Slovenska podjetja so tako po uspešnem letu 2023 nadaljevala doseganje izjemnih rezultatov tudi v letu 2024. Se lahko ta uspeh nadaljuje tudi v prihodnosti?

Odprtost za priložnosti

Prihodnost lokalnega trga, kot tudi preostalih trgov v Evropi, se zdi nejasna zaradi razvidnih razpok gospodarstev jedrnih evropskih držav. Nemško gospodarstvo je namreč že drugo leto zapored doživelo negativno rast, kar lahko negativno vpliva na poslovanje slovenskih podjetij.

Čeprav makroekonomski in politični izzivi v Evropi prinašajo tveganja, slovenska podjetja, zlasti tista, ki so v preteklosti že uspešno izvajala reforme, ponujajo potencial za ohranjanje stabilnosti in rasti tudi v negotovem gospodarskem okolju.

Prihodnost lokalnega trga tako ostaja obetavna, vendar bosta ključna spremljanje dogajanja v Evropi in hitra prilagoditev na morebitne spremembe. Leto 2025 bo torej leto, v katerem bo potrebna previdnost, a tudi pripravljenost na izkoriščanje priložnosti, ki jih slovenska podjetja kljub predhodni rast še vedno ponujajo.