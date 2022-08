Edinstvena eleganca kompleksa Palais in Ville Schellenburg

Lastniki stanovanj se bodo lahko sprehodili do starega mestnega jedra, se rekreirali na Rožniku ali v parku Tivoli, tisti z bolj umetniško dušo pa se bodo na znamenitem Jakopičevem sprehajališču počutili kot doma.

Ljubimo Ljubljano

Ljubljana je ljubezen na prvi pogled; mesto je slikovita mešanica arhitekturne poezije in umirjene lepote. V samem mestnem jedru so čudovita stanovanja, njihovi kupci pa so uspešni Slovenci, ki se še posebej zavedajo moči pametnih naložb – visokokakovostne nepremičnine so vsekakor ena izmed njih. Nepremičnine bodo na vrednosti pridobivale še naslednjih nekaj let, poleg tega pa so butična stanovanja Schellenburg zgrajena iz najboljših materialov, imajo kakovostno fasado in kakovostna okna, ki ustvarijo še dodatno vrednost. Dobri materiali poskrbijo, da je nepremičnina energetsko varčna, potrebno pa je tudi manj dragih in nenehnih obnov. Možnost nakupa premium nepremičnine v Sloveniji je eden od razlogov, zakaj se uspešni Slovenci z veseljem vrnejo v domovino; naložba v premium nepremičnino je naložba v svojo prihodnost.

FOTO: Miran Kambič

Velike terase s pogledom na Ljubljanski grad

Kompleks Schellenburg raste na imenitni lokaciji med starim mestnim jedrom in parkom Tivoli. Jože Anderlič, lastnik podjetja Reitenburg, d. o. o., je idejno zasnovo zaupal nemškemu arhitekturnemu biroju KSP Jurgen Engels Arhitekten, gradbena dela pa potekajo pod okriljem podjetja SGP Graditelj. Gradnja je v polnem teku; v vili je končana večina suhomontažnih del, okna so nameščena, elektro in strojne inštalacije so vstavljene, v stanovanjih morajo le še popleskati. Prvi stanovalci bodo lahko predvidoma že oktobra pili kavo na čudovitih terasah Ville Schellenburg. Odprti tlorisi, panoramske stene in velika okna obljubljajo zračna in prostorna stanovanja z velikimi terasami, balkoni in ložami.

FOTO: Miran Kambič

Najvišja kakovost bivanja

Kompleks Schellenburg bo nadgradil videz ene najlepših ljubljanskih ulic, novim lastnikom pa zagotovil najvišjo kakovost bivanja. Poleg odlične lokacije se lahko Schellenburg pohvali še s 24-urno recepcijo (concierge service), videonadzorom stavb, visokimi etažami, ki v višino merijo od 283 cm do 355 cm, ter velikimi tlorisnimi površinami bivalnih prostorov, neposrednim dostopom od parkirnih mest do stanovanj ter dodatnimi dvigali za kolesa. Razkošna stanovanja so zgrajena za udobje in najvišjo kakovost bivanja ter s svojo rariteto zadovoljijo še tako petične okuse.

Naročnik oglasne vsebine je Tivoli d.o.o.