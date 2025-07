Kakšna predstava! Iga Swiatek brez izgubljene igre v manj kot uri do naslova

Danes četrta igralka sveta je bila v vlogi favoritinje, malokdo pa je verjel, da v finalu Wimbledona Igi Swiatek lahko uspe tako dominantna predstava. Američanki Amandi Anisimovi, 12. nosilki turnirja, ni pustila do sape in po 58 minutah igre je slavila zmago na največjem teniškem turnirju sveta.

Šesti finale, šesta zmaga za Igo Swiatek. V Wimbledonu je zanesljivo dokončala delo in s 6:0 in 6:0 premagala presenečenje turnirja Anisimovo. Ta v finalu Poljakinji preprosto ni bila kos, Swiatkova ji je zavezala dve kravati in po manj kot uri igre skočila v objem svoje ekipe in staršev na tribuni.

Veselje Ige Swiatek v Wimbledonu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Za Poljakinjo je to šesta zmaga na turnirjih za grand slam, prav tolikokrat je igrala tudi v finalih. Prvi turnir velike četverice je osvojila v Roland Garrosu leta 2020 proti Sofii Kenin, nato pa zmagala še petkrat in v finalih oddala le en niz – leta 2023 v Parizu proti Karolini Muchovi.

Z zmago je Swiatkova v žep pospravila tudi 3,5 milijona evrov nagrade.