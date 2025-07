Niti grom in blisk ne ustavita najboljšega mladeniča na svetu

Svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane na divjih vodah v francoskem Foixu še naprej razveseljuje slovenski tabor. Žiga Lin Hočevar je postal svetovni prvak med mladinci v kajakaškem krosu, najmlajši disciplini na brzicah. Hočevar je priveslal do svoje druge zlate kolajne na tem prvenstvu, sicer pa četrte v Foixu. Prvi dan prvenstva se je veselil ekipnega naslova svetovnih mladinskih prvakov v kajaku s Tjašem Velikonjo in Tadejem Tilingerjem, nato pa naslovov mladinskega evropskega podprvaka v kajaku in kanuju.

V težkih vremenskih pogojih v Foixu se je dobro znašel. FOTO: KZS

»Bil je zelo dolg in stresen dan, zaradi strel smo dolgo čakali tudi v teniškem centru. V krosu so zelo majhne razlike, potrebno je bilo biti zbran, prvič na SP smo se v tej disciplini borili za kolajne, imel se eno priložnost, da postanem svetovni prvak in želel sem jo izkoristiti,« pravi najboljši na svetu med mladinci.

Video izjava Žige Lina Hočevarja



Z zmago si je Žiga Lin priboril najboljše izhodišče za razdelitev po skupinah v nedeljskem kajakaškem krosu (11.00) na izpadanje, kjer bomo v konkurenci mladincev videli tudi Jerneja Kramerja. Ta je v posamičnem kajakaškem krosu zasedel 28. mesto.