V Nemčiji padci in odločitev v zadnjem krogu

V razredu motogp si je španski motociklist Marc Marquez v Nemčiji že v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj, a se mu v šprinterski dirki ni izšlo po načrtih. Kljub odličnemu začetku je ob zaviranju zapeljal s steze in zdrsnil na peto mesto. Vodstvo je prevzel Marco Bezzecchi, ki se je večino dirke boril z Fabiem Quartararojem in Francom Morbidellijem, dokler slednji ni padel in končal v pesku.

Marquez se po padcu ni predal in je hitro začel nadoknaševati zaostanek. Do tretjega mesta je prišel že v petem krogu, do drugega štiri kroge kasneje. Bezzecchi se je uspešno upiral, a v zadnjem krogu ni mogel zadržati izkušenega Španca. Marquez ga je prehitel v tehnično zahtevnem delu in si privozil novo zmago.

FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Alex Marquez in Francesco Bagnaia, glavna izzivalca v prvenstvu, sta dirko končala daleč za zmagovalcem. Alex je bil osmi, Bagnaia dvanajsti in brez točk. Slab dan zanje pomeni še večjo prednost za Marca Marqueza v skupnem seštevku, kjer zdaj vodi s 319 točkami. Sledi mu brat Alex, tretji ostaja Bagnaia.

Optimistično pred nedeljskim glavnim obračunom

Po dirki je Marquez priznal, da je na začetku izgubil stik z vodilnimi, a mu je preobrat uspel. Poudaril je pomen točk in opozoril na težke razmere ob morebitnem nadaljnjem dežju. Bezzecchi je izrazil razočaranje, a tudi zadovoljstvo, da je dirko vodil tako dolgo.

Glavna dirka sledi v nedeljo ob 14. uri.