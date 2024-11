Eurowings bi Ljubljano povezal z Berlinom in Düsseldorfom

Na šesti javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije se je prijavil nizkocenovni prevoznik Eurowings, ki je del skupine nemške Lufthanse. Ljubljano bi ob finančni podpori države povezal z Berlinom in Düsseldorfom, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Eurowings je tako oddal vlogo za subvencioniranje povezave z nemško prestolnico s predvidenim začetkom obratovanja 11. aprila prihodnje leto in povezavo z enim najpomembnejših nemških gospodarskih središč in prestolnico zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija, ki naj bi začela delovati 12. aprila 2025.

Rok za oddajo vlog se je sicer iztekel 28. oktobra. Komisija za dodelitev pomoči se bo po napovedih ministrstva sestala ta teden in preverila, ali sta vlogi ustrezni oziroma ali izpolnjujeta potrebne pogoje za dodelitev subvencij. Na ministrstvu lahko prijavljenega prevoznika zaprosijo še za dopolnitev vloge. Vlagatelji bodo o izidu izbirnega postopka obveščeni najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Šesti razpis

Ministrstvo za infrastrukturo je sicer šesti javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije objavilo konec septembra, potem ko prehodna razpisa nista bila uspešna.

Po prvih treh razpisih je ministrstvo za infrastrukturo sredstva dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid in København. Na četrtega se je sicer prijavila ciprska letalska družba Cyprus Airways, a nove linije potem tudi zaradi poslovnih težav prevoznika niso bile uvedene. Na peti razpis pa se ni prijavila nobena letalska družba.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju od 2023 do 2025, v okviru katerega je bilo prvotno do leta 2025 na voljo 16,8 milijona evrov subvencij, je na prvem prednostnem seznamu deset prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo – Bruselj, Skopje, Praga in Berlin – ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, København, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.