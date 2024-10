Občutna rast prevozov na letališču Ljubljana

Od nedelje, 27. oktobra, do 25. marca prihodnje leto, torej v zimskem voznem redu, bo z ljubljanskega letališča mogoče potovati s 14 rednimi letalskimi prevozniki na 16 rednih povezavah. Glede na lansko zimsko sezono bodo pogostejši leti do vozlišč v Münchnu in Zürichu, so poročili iz Fraporta Slovenija. Dodali so, da bo tudi zimsko mrežo letov dopolnjevala ponudba čarterskih letov na 15 destinacij.

V zimski sezoni bosta glede na lani letenje okrepila dva prevoznika: Lufthansa bo ponudila večjo tedensko frekvenco letov v München, deset namesto sedem, prevoznik Swiss pa pogostejše lete v Zürich, in sicer 14 na teden. »Okrepljena povezava v Zürich prinaša tudi priročnejše dnevne jutranje lete, ki bodo koristili potnikom z zagotavljanjem bolj prilagodljivih in učinkovitih potovalnih povezav naprej s tega vozlišča,« pojasnjujejo v Fraportu. Z ljubljanskega letališča bo poleg tega mogoče leteti v Rigo, Pariz, Podgorico, Beograd, Niš, Bruselj, London, Dubaj, Varšavo, Amsterdam, Frankfurt, Luksemburg, Istanbul in Skopje.

Ponekod že bolje kot pred epidemijo

Letališče Ljubljana je v prvih devetih mesecih naštelo več kot 1,135 milijona potnikov, kar pomeni 17-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Podobno rast javni potniški promet dosega tudi v oktobru. V nizki, zimski sezoni je pričakovati, da se bo umirila. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo do konca leta preskrbeli več kot 1,4 milijona potnikov. Tako bodo dosegli 92-odstotno obnovitev prometa izpred pandemije glede na število potnikov, z upoštevanjem, da so leta 2019 trajno izgubili funkcijo balkanskega vozlišča, saj so se na teh trgih v vmesnem času že vzpostavile neposredne povezave. V letu 2019 je to predstavljalo 200.000 transfernih potnikov, ki pa nikoli niso stopili na slovenska tla. Spodbuden je tudi podatek, da povezave v Istanbul, Zürich, Bruselj, Varšavo, Beograd in Skopje že presegajo ravni prometa izpred pandemije, blizu okrevanju sta tudi liniji v Frankfurt in Pariz.

Slovenija sicer pri okrevanju letalskega prometa še vedno zaostaja za drugimi evropskimi destinacijami. Število potnikov in prihodki letalskih družb so po podatkih mednarodnega letalskega združenja IATA globalno že zrasli nad vrednosti izpred epidemije z izjemo letov med Evropo in Azijo. V prvih osmih mesecih je bilo po podatkih združenja povpraševanje po mednarodnih letih v poprečju večje za dobro desetino, po domačih pa za več po pet odstotkov. V Evropi je ta rast dosegla devet odstotkov. Generalni direktor IATA Willie Walsh ugotavlja, da je povpraševanje po letalskih potovanjih veliko in da letalske družbe odlično pokrivajo te potrebe.