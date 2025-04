Evropejci obračajo hrbet Ameriki

V nadaljevanju preberite:

Ameriško uvajanje in nato začasni umik carin, svojevrstno izsiljevanje in pogojevanje na področju svetovne trgovine, izjave oziroma grožnje novega ameriškega predsednika s priključevanjem Grenlandije in Kanade k ZDA pa tudi poostren lov za priseljenci so močno vplivali na ugled ZDA v svetu.

V zadnjem času smo lahko v številnih medijih brali zapise o tem, kako so Kanadčani čez noč spremenili mnenje o svoji južni sosedi. Ali kako so Danci začeli z duhovitimi opazkami in akcijami, kot je tista o priključitvi Kalifornije k Danski, če bi ZDA stegnile roke po Grenlandiji, in podobno.

Seveda takšne turbulentne razmere, ki jih v zadnjem času ustvarjajo v administraciji Donalda Trumpa, vplivajo tudi na zelo pomembno in dobičkonosno industrijsko panogo – potovanja in turizem. Pred dnevi je angleški finančno-gospodarski dnevnik Financial Times objavil podatke o velikem upadu števila turistov iz Evrope v ZDA. Marca letos je bilo obiskovalcev iz Evrope, ki so v ZDA ostali vsaj en dan, 17 odstotkov manj kot marca lani.