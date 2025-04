Indija, zmagovalka v pogojniku

V nadaljevanju preberite:

Ko je ameriški podpredsednik J. D. Vance v ponedeljek prispel v Indijo na štiridnevni obisk, je marsikaj nakazovalo na to, da želi Washington tej državi dati priložnost, da na geoekonomskem zemljevidu zamenja Kitajsko in prevzame njeno vlogo.

Njegov obisk je nekoliko spominjal na tiste dni leta 2017, ko je predsednik Donald Trump poskušal vzpostaviti osebno vez s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, tako da je njega in soprogo povabil na obisk v Mar-a-Lago. Na sprejemu sta bili tudi Trumpova hči Ivanka in vnukinja Arabela, ki je gostoma pela v kitajščini.

Tokrat pa je Vance v New Delhi prispel s svojo ženo Usho, katere starši so v ZDA emigrirali iz indijske zvezne države Andra Pradeš, in z njunimi tremi otroki. Ko so se že prvi dan fotografirali z vencem iz rož okoli vratu med obiskom hindujskega templja Akšardham, je bilo videti, kot da želi Vance vzpostaviti družinske vezi z Indijo – zato da bi šli vsi drugi pogovori o trgovini, carinah, varnosti in oborožitvi lažje.