Evrska oblast je pričakovano spet pocenila denar

Ob pretresih in negotovostih v svetovnem gospodarstvu, ki jih povzroča Trumpova carinska politika, je svet Evropske centralne banke danes pričakovano sklenil, da vse tri ključne obrestne mere zniža za 25 bazičnih točk. To je že sedmo zaporedno znižanje, odločitev pa je bila sprejeta soglasno, je po seji povedala predsednica ECB Christine Lagarde.

Obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita, operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila se bodo tako znižale na 2,25, 2,40 oziroma 2,65, odstotka z začetkom veljavnosti 23. aprila.

Po oceni ECB se proces dezinflacije nadaljuje »v skladu s pričakovanji. Marca sta upadli tako skupna kot tudi osnovna inflacija, kar pomeni, da se je inflacija še naprej gibala tako, kot so pričakovali strokovnjaki ECB. V zadnjih mesecih se je občutno znižala tudi inflacija v skupini storitev. Večina meril osnovne inflacije nakazuje, da se bo inflacija vzdržno ustalila na ravni okrog dvoodstotnega srednjeročnega cilja.«

Po besedah Lagardove so se v zadnjem času »povečala negativna tveganja za gospodarsko rast. Velika eskalacija svetovnih trgovinskih napetosti in s tem povezanih negotovosti bo verjetno zmanjšala rast evroobmočja zaradi upada izvoza in zmanjšanja naložb in potrošnjo. Tudi poslabšanje razpoloženja na finančnih trgih bi lahko povzročilo strožje pogoje financiranja, povečalo nenaklonjenost tveganju in zmanjšalo pripravljenost podjetij in gospodinjstev za naložbe in potrošnjo.«

Kar zadeva prihodnje odločitve ECB, je predsednica ponovila, da so »odločeni zagotoviti, da se bo inflacija vzdržno stabilizirala pri našem srednjeročnem cilju dveh odstotkov. Zlasti v trenutnih razmerah izjemne negotovosti bomo pri določanju ustrezne naravnanosti denarne politike sledili pristopu, ki je odvisen od podatkov in od sestanka do sestanka.«