(KOLUMNA) Mešana bilanca iztekajočega se leta

Z decembrom prihaja čas za evidence iztekajočega se supervolilnega leta 2024. Po svetu ga je zaznamovala predsedniška zmaga Donalda Trumpa kot globalni dogodek leta, uresničila so se tudi številna geopolitična in varnostna tveganja z zaostrovanjem razmer v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Če se omejimo na ekonomske vidike, je za našo širšo evropsko domovino še eno zapravljeno leto zelo nizke gospodarske rasti, ki dodatno povečuje razvojni zaostanek za ZDA in Kitajsko. Ob dramatičnih novicah iz Nemčije, ki jo resne strukturne težave industrijskih podjetij potiskajo v stagnacijo, se bo letos obseg gospodarstva skrčil še v vsaj štirih članicah Unije, kažejo zadnje ocene.

Kakšna je naša gospodarska bilanca tega leta? Kakšne pomisleke sproža preklic posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne. Zakaj nas lahko skrbi mencanje pri reformah?