Imeli bi novo jedrsko elektrarno do 2033

K razogljičenju energetike do 2035 bi skupina Gen energija prispevala najmanj 1000 megavatov moči sončnih elektrarn in 1000 megavatov moči nove jedrske elektrarne. Zanjo so za zdaj dobili energetsko dovoljenje, med tem pa se ozirajo po morebitnih ponudnikih. Evropska industrija se bo na novo sestavila, opažajo, Rusi, Korejci in zlasti Kitajci, ki delajo že serijsko, pa so še vedno malo naprej.

Veliko je domnev, da napoved Gen-I, kako ne bo podražil elektrike za gospodinjske odjemalce najmanj do poletja 2022, v veliki meri sloni na prodaji elektrike iz stare jedrske elektrarne. Predsednik uprave Gen-I Robert Golob je odgovoril, da ima proizvodnja Jedrske elektrarne Krško (Nek) približno desetodstotni vpliv. Tak tip elektrarn zdaj Kitajci popolnoma obvladajo in jih delajo že serijsko, pravi Martin Novšak, generalni direktor Gen energije. Podobno je z Rusi in Korejci. Ob tem pa se vzpostavljajo tudi ekipe v Franciji, saj bo gradila šest novih jedrskih elektrarn.