Nemci v strahu obstali na prezahtevni poti, sledilo je zahtevno reševanje

Štiri nemške pohodnike, stare od 25 do 35 let, ki so se podali na Prisank po zahtevni Hanzovi poti, so v soboto popoldne v dolino pospremili gorski reševalci, tudi s pomočjo helikopterja. Na pomoč so jih poklicali, potem ko jih je v grabnu nad Hudičevim stebrom zajela megla, od koder si niso upali naprej.

O težavah tujih pohodnikov na eni najzahtevnejših planinskih poti pri nas so bili na Policijski upravi (PU) Kranj obveščeni v soboto okoli 16.30.

Neposredno reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče

Po doslej zbranih podatkih so se pohodniki okoli 11.30 odpravili z Vršiča po Hanzovi poti na Prisank. Okoli 16. ure jih je v grabnu nad Hudičevim stebrom zajela megla, od koder si niso upali nikamor in so poklicali pomoč.

Zaradi vremenskih razmer neposredno reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, zato je posadka reševalce Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora prepeljala v bližino, od koder so peš odšli do pohodnikov in jih pospremili do točke, kjer jih je posadka za reševanje v gorah z Brnika lahko pobrala in jih s helikopterjem letalske policijske enote prepeljala v dolino.

»Pohodniki so bili primerno opremljeni. Okoliščine kažejo, da niso pravilno ocenili zahtevnosti poti, vremenskih razmer ter lastne psihofizične pripravljenosti,« so danes sporočili s PU Kranj.

Ob tem so navedli, da je po podatkih GRS Kranjska Gora Hanzova pot ena najzahtevnejših planinskih poti, ki je zavarovana samo na najbolj izpostavljenih delih in je zato primerna za zelo izkušene gornike. Obisk priporočajo v spremstvu gorskega vodnika.

V gore le preudarno, premišljeno in odgovorno!

Ob tem so pristojni znova podali več opozoril obiskovalcem gora in drugih izletniških točk. »Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen in s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti,« so zapisali.

Pohodnikom svetujejo, naj vnaprej načrtujte turo, ki bo primerna njihovemu znanju in psihofizičnim sposobnostim, pa tudi času in vremenu. »Bodite primerno opremljeni in obuti,« so dodali.

Svetujejo spremljanje vremenskih razmer pred odhodom v visokogorje in tudi sproti na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Prav tako svetujejo spremljanje obvestil Gorske reševalne zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture naj pohodniki uporabljajo slovenske karte in podatke ter preverjene strani, med njimi aplikacijo maPZS (sta.si/qU9Qb2).

Vsem svetujejo tudi, da svojce ali prijatelje obvestijo, kam gredo in kakšen je potek ture."Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami,"so podčrtali.

Ob tem so vnovič pozvali tudi gostinsko-turistično osebje hotelov, kampov, apartmajev, sob in drugih nastanitev, da svoje goste informirajo pred odhodom v hribe in gore.

»Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora,« so še zapisali pri PU Kranj.