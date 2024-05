Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji junak?

Potrošniki vse bolj cenijo trajnostne izdelke in storitve, kar lahko izboljša ugled podjetja in poveča zvestobo strank. Skupina Generali k trajnosti spodbuja tudi druga podjetja, zato so pred leti oblikovali strateško pobudo SME EnterPRIZE, ki nagrajuje trajnostne poslovne prakse in širi ugled malih in srednje velikih podjetij kot ambasadorjev trajnosti, ki so mnogim v navdih.

Strateška pobuda Skupine Generali SME EnterPRIZE je zaživela leta 2021 ob 190-letnici Generalija in je namenjena spodbujanju trajnostnih poslovnih modelov ter si prizadeva tudi za javno razpravo o trajnostnosti v Evropi in širše.

Četrto leto velikih zgodb

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE na globalni ravni poteka že četrto leto, letos že drugič tudi v Sloveniji. Lani se je v natečaj prijavilo kar 30 malih in srednje velikih podjetij. Slovenska žirija je izbrala štiri slovenske nagrajence, mednarodna žirija pa izmed njih podjetje, ki se je predstavilo na zaključni prireditvi v Bruslju. Tudi letošnji slovenski zmagovalec po izboru mednarodne žirije se bo predstavil v Bruslju na zaključni prireditvi spomladi 2025.

Če ste malo ali srednje veliko podjetje, ki skrbi za trajnostno poslovanje in odnose z deležniki, ste usmerjeni v dobro počutje zaposlenih, skrbite za okolje in vlagate v skupnost, sprejmite izziv in oddajte svojo prijavo na natečaj SME EnterPRIZE. Natečaj je za prijave odprt od 10. aprila do 10. junija 2024. Sodelovanje je enostavno! Izpolnite prijavnico in opišite svoj trajnostni poslovni model. Izberite eno ali dve kategoriji natečaja glede na področje vpliva vašega podjetja. Vse prejete prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo vodi Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER. PRIJAVITE se na natečaj SME EnterPRIZE – prijave so odprte do 10. junija 2024

Okolje in skrb za zaposlene ter skupnost

V Sloveniji bodo nagrajena štiri podjetja – po dva zmagovalca v vsaki tekmovalni kategoriji bosta prejela po 10.000 evrov, podjetji na drugem mestu pa paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 2500 evrov. Nagrajena podjetja pa bodo deležna medijske izpostavljenosti, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo na njihov ugled.

Pozitiven vpliv na okolje

Mala in srednje velika podjetja s svojim poslovanjem lahko pozitivno vplivajo na okolje s tem, da si prizadevajo zmanjševati porabo energije, da se odločajo za recikliranje in sanacijo surovin ter da izvajajo prakse krožnega gospodarstva in nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale.

Lanski zmagovalec v kategoriji Pozitiven vpliv na okolje je bilo podjetje Lumar INŽENIRING, ki zavezanost trajnosti kaže v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje, so zapisali v lanski obrazložitvi nagrade.

Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

V tej kategoriji lahko kandidirajo mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, na okolje, v katerem delujejo, in na svoje skupnosti, in sicer s skrbjo za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, s programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.

V kategoriji Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost pa je zmagalo podjetje Mikro+Polo, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d. o. o., ki je bilo prepoznano zaradi svoje predanosti povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širše skupnosti.

