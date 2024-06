Vpliv poletno-športnega utripa na potrošnjo

Poletni meseci prinašajo znatne spremembe v potrošnji in vedenju ljudi, zlasti med velikimi športnimi dogodki, kot so evropsko prvenstvo v nogometu, olimpijske igre in Tour de France, ki se bodo letos poleti vsi zvrstili.

Ta sektor tako imenovanih nenujnih potrošnih dobrin (angleško consumer discretionary) običajno vključuje izdelke in storitve, ki niso nujno potrebni za vsakodnevno preživetje, kot so luksuzni izdelki, zabavna elektronika, turistične storitve in moda.

Povečana potrošnja zaradi dopustov pomeni, da ljudje več potujejo, obiskujejo turistične destinacije in porabijo več za prevoz, nastanitev in zabavo. S prihodom toplejšega vremena in začetkom velikih športnih dogodkov se spreminjajo tudi nakupovalne navade. Tako sektor nenujnih potrošnih dobrin doživlja poleti izjemno dinamiko, ki jo bodo v poletju 2024 še krepko dodatno poudarjali veliki mednarodni športni dogodki.

Posledice epidemije

V tem dinamičnem okolju se nahaja TUI Group, eden največjih turističnih konglomeratov na svetu, ki je doživel težka obdobja med pandemijo covida-19. S sedežem v Nemčiji podjetje upravlja različne turistične storitve po vsem svetu.

Pandemija je povzročila drastične padce prihodkov in likvidnostnih težav, zaradi česar so bili nujni vladni rešilni paketi in reorganizacija dolga. Nedavni finančni rezultati pa po okrevanju kažejo predvideno rast poslovanja. Neto dolg na EBITDA je pri 2,1, podjetje pa je lani zaslužilo 400 milijonov evrov, medtem ko se za leto 2028 pričakuje dobiček v višini 900 milijonov evrov.

Za zagotovitev dolgoročne rasti in stabilnosti TUI povečuje vlaganja v digitalne tehnologije za izboljšanje uporabniške izkušnje in optimizacijo upravljanja virov. Podjetje razvija tudi prilagodljivejše potovalne pakete in politike odpovedi, ki potrošnikom nudijo večjo fleksibilnost.

Možnost za novo rast

Investicijske priložnosti v TUI, pri razmerju P/E 5,75, so lahko obetavne, kljub temu pa investitorji ne smejo prezreti tveganj, povezanih z negotovostjo globalnih potovanj in možnostjo novih zdravstvenih kriz. Za vlagatelje, ki iščejo priložnosti v sektorju potrošnih storitev, TUI predstavlja zanimivo možnost, a ključna sta temeljita analiza in spremljanje naložbe.

Podobno kot TUI tudi križarjenja že nekaj časa doživljajo okrevanje in njihove delnice prav tako stopajo v ospredje. Med vodilnimi v tej industriji so podjetja, kot so Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises in Norwegian Cruise Line Holdings, ki so znana po svojem obsežnem naboru ponudb. Čeprav se soočajo s številnimi izzivi, njihovo izboljšano poslovanje kaže na možno odpornost in priložnost za rast.

Te družbe si zdaj intenzivno prizadevajo obnoviti zaupanje potnikov in izboljšanje varnostnih protokolov, kar bi lahko dolgoročno spodbudilo povpraševanje in okrepilo njihov tržni položaj. Ob letošnjih športnih dogodkih pa bodo pridobila še podjetja, kot sta Nike in Adidas. Ob velikih športnih dogodkih, kot sta svetovno prvenstvo v nogometu in olimpijske igre, ta podjetja običajno dosežejo povišano prodajo.