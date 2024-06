Banke do konca aprila z rekordnimi dobički

Banke v Sloveniji letos nadaljujejo z ugodnimi poslovnimi rezultati. Skupni dobiček bančnega sistema pred obdavčitvijo je v prvih štirih mesecih znašal 358 milijonov evrov in je s tem za dobro polovico (54,1 odstotka) presegel lanskega v enakem obdobju. Povečanje dobička je bilo predvsem rezultat povečanja neto obresti, medtem ko ostaja obseg neto oslabitev in rezervacij majhen, saj znaša le dva odstotka ustvarjenega bruto dohodka. Dobičkonosnost bank je še naprej nadpovprečno visoka, ugotavlja Banka Slovenije v mesečni informaciji o poslovanju bank.

Banke so letos do aprila zelo skromno povečale obseg posojil nebančnemu sektorju, predvsem gospodinjstvom. Medletna rast posojil je znašala le 0,7 odstotka in rahlo presegala povprečje evrskega območja (0,5 odstotka). Najbolj se je v prvih štirih mesecih leta povečal obseg posojil gospodinjstvom, večino tega povečanja pa so poleg rahle krepitve stanovanjskih posojil predstavljala potrošniška posojila.

Obseg vlog nebančnega sektorja se je letos do aprila, podobno kot v enakem obdobju lanskega leta, nekoliko zmanjšal, vendar z dobrih 26,4 milijarde evrov ostaja na izjemno visokih ravneh in je stabilen vir financiranja slovenskih bank. Ob februarski izdaji obveznice Republike Slovenije, namenjene prebivalstvu, so se nekateri varčevalci odločili za tovrstno naložbo, kar je prispevalo k sicer skromnemu zmanjšanju vlog gospodinjstev, ugotavljajo v BS. Po njihovi oceni kapitalski položaj slovenskega bančnega sistema ostaja soliden. Količnik skupne kapitalske ustreznosti se je v prvem četrtletju leta glede na konec leta 2023 še dodatno okrepil, izboljšala pa se je tudi že sicer dobra likvidnost bančnega sistema.