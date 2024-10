Kmetijstvo razdrobljeno, šibko, v tuji lasti

V nadaljevanju preberite:

Dejavnosti kmetijstva (gozdarstva in ribištva), proizvodnje hrane, proizvodnje pijač in obdelave lesa ustvarijo okoli 5,2 odstotka prihodkov celotne države, 3,9 odstotka dodane vrednosti in 3,5 odstotka BDP. V teh štirih panogah je zaposlenih oziroma delovno aktivnih približno 50.000 prebivalcev. Kdo so največja podjetja v teh panogah? Koliko podjetij je domači lasti? Kolikšen delež obvladujejo tujci? So domači lastniki uspešnejši od tujih?