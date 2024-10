Kmetijo ali podjetje prodaš samo enkrat

V nadaljevanju preberite:

Miran Božič nas sprejme v preprosti, a domačni pisarni nekaj korakov od proizvodnje. V življenjepisu ima navedeno, da je bil direktor v več slovenskih živilskih podjetjih. V Mlekarni Planika Kobarid je enajst let, od avgusta leta 2022 je direktor ene redkih mlekarn v slovenskem lastništvu. Je odličen poznavalec slovenskega kmetijstva in agroživilske industrije.

Ste v zadružnem lastništvu. Ali nam lahko orišete posebnosti tega lastniškega modela, morda tudi prednosti?

Mlekarna Planika je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in je v stoodstotni lasti Kmetijske zadruge Tolmin, ta pa je v lasti tolminskih kmetov. Mi sebe vidimo kot zadružno mlekarno. Kot gospodarski subjekt delujemo tako, da skrbimo za razvoj, da je poslovanje mlekarne primerno. Po drugi strani se nam zdi zelo pomembno, da našim dobaviteljem mleka, ki so vsi člani KZ Tolmin, ponudimo najboljšo možno ceno mleka. To je ključno tako za mlekarno kot za zadrugo. Naša temeljna opredelitev je, da odkupujemo in predelujemo zgolj mleko iz Posočja. Kmetje razumejo delovanje mlekarne in njene potrebe. Gre za zgledno sodelovanje tako z zadrugo kot s kmeti, ki so hkrati lastniki in dobavitelji.