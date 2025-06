Koliko najbogatejši v Sloveniji zaslužijo s kapitalom in koliko davka plačajo

V nadaljevanju preberite

Analiza podatkov, ki smo jih dobili od finančne uprave, razkriva, da pasivni dohodki niso le privilegij bogatih, ampak so pomemben vir državnega proračuna. Dividende so še vedno daleč najmočnejši vir pasivnih dohodkov, hkrati se močno krepijo obresti in depoziti – samo od klasičnih bančnih vlog je bilo v letu 2024 izplačanih devetkrat več obresti kot pred dvema letoma. Po drugi strani pa kapitalski dobički, še pred kratkim zvezda pasivnih prihodkov, hitro izgubljajo moč – največji posamični dobiček iz leta 2022 se je do leta 2024 zmanjšal za več kot 14-krat. Oddajanje nepremičnin ostaja stabilno, a davki nanj iz leta v leto naraščajo.

Koliko denarja so od različnih virov kapitala zaslužile fizične osebe in kateri viri prinašajo največ – državi in posameznikom?