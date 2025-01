(KOLUMNA) Rekordno nizka brezposelnost ni nujno dobra novica

V nadaljevanju preberite:

Diplomirani inženir strojništva iz Štajerske sredi tridesetih let je lani zaradi napovedanega propada njegovega takratnega delodajalca, pri katerem je opravljal delo vodje proizvodnje, začel iskati novo službo. A čeprav inženirji strojništva in drugih tehničnih področij že več let kot deficitaren kader na trgu dela veljajo za vroče žemljice, se iskanje nove zaposlitve ni izkazalo za tako enostavno. Na koncu je novo službo našel v enem od državnih podjetij, kjer opravlja delo, ki ni neposredno vezano na njegovo stroko, za to pa bo po prvih poskusnih mesecih mesečno zaslužil 2400 evrov bruto. Torej približno toliko, kot znaša povprečna bruto plača v Sloveniji.

To seveda ob vseh opozorilih delodajalcev o velikem pomanjkanju visokokvalificiranega tehničnega kadra sproža mešane občutke. Po tej logiki bi se morali delodajalci za takšne profile prerivati in jih biti pripravljeni tudi nadpovprečno dobro plačati, a vsaj v tej zgodbi ni tako.