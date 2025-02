V nadaljevanju preberite:

Skupina United Group, ki je v Sloveniji lastnica Telemacha in medijskega portala N1, je v Srbiji prodala družbo SBB, ki je v državi vodilni ponudnik storitev alternativne plačljive televizije, širokopasovnega interneta in fiksne telefonije. Zakaj skupina prodaja telekomunikacije? Koliko je kupnina? Kdo so kupci?