Prevzem T-2 ovirata varuh konkurence in dolg do države

V nadaljevanju preberite:

Telemach bi z nameravanim prevzemom T-2 presegel polovični tržni delež pri priključkih fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta in pri televizijskih priključkih, kot mobilni operater pa bi se približal največjemu Telekomu Slovenije. Izziv za Telemach bo pridobiti soglasje varuha konkurence. Ob tem se je menda Telemach že vključil v pogajanja med T-2 in Slovenskim državnim holdingom glede poplačila obveznosti do države.