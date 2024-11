Le ena prijava za direktorja Umarja

Na zadnji razpis za direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki ga je v začetku meseca objavil kabinet predsednika vlade, je, kot kaže, prispela ena prijava. Na ministrstvu za javno upravo sicer dopuščajo možnost še današnjega prejema prijave, ki bi bila na zadnji dan razpisa v petek oddana priporočeno.

Imena prijavljenega kandidata na ministrstvu skladno z zakonom ne razkrivajo, bo pa, kot so navedli za STA, v nadaljevanju posebna natečajna komisija najprej preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov.

Kandidat, o katerem bo ugotovila, da pogoje izpolnjuje, bo uvrščen v izbirni postopek, v okviru katerega bodo najprej presojali primernost vizije razvoja organa in strokovna znanja ter razumevanje poslanstva razpisanega položaja in organa v sistemu, so pojasnili.

Nato bo kandidat, ki bo ocenjen kot primeren po obeh elementih, napoten na psihološko testiranje, v okviru katerega bodo ocenili izraženost temeljnih in vodstvenih kompetenc. Po prejemu pisnega poročila o tem bo sledila dokončna ocena posebne natečajne komisije o primernosti kandidata za razpisani položaj, so še pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kabinet predsednika vlade je razpis za direktorja Umarja, samostojne vladne službe, ki med drugim pripravlja makroekonomske napovedi in različna poročila, objavil že marca. Nanj sta prispeli dve prijavi, vendar je bila na podlagi izpolnjevanja natečajnih pogojev v izbirni postopek uvrščena le ena kandidatka, ki pa je v nadaljevanju svojo prijavo umaknila.

Vlada je zato sedanjo direktorico Majo Bednaš, ki ji je 5. junija potekel petletni mandat, najpozneje do 5. decembra imenovala za vršilko dolžnosti.

Bednaševa sicer Umar vodi od konca novembra 2018, ko je takratni direktor Boštjan Vasle odšel za guvernerja Banke Slovenije. Mandat guvernerja mu bo potekel na začetku prihodnjega leta.